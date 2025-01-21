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ВСУ нанесли удар по центру Каховки - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/vsu-1994889856.html
ВСУ нанесли удар по центру Каховки
ВСУ нанесли удар по центру Каховки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ нанесли удар по центру Каховки
Украинские войска нанесли удар по центру Каховки Херсонской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:55:00+03:00
2025-01-21T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Каховки Херсонской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Прямо сейчас. Каховка. Сообщают как минимум о девяти прилетах. По звуку - мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о поврежденной газовой трубе, силовых электропроводов в районе станции скорой помощи. Информация передана в газовую службу и РЭС", - написал он. По его словам, о пострадавших и погибших информации пока не поступало.
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Каховки

Окружной глава администрации сообщил о повреждениях после удара ВСУ в Каховке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Каховки Херсонской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Прямо сейчас. Каховка. Сообщают как минимум о девяти прилетах. По звуку - мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о поврежденной газовой трубе, силовых электропроводов в районе станции скорой помощи. Информация передана в газовую службу и РЭС", - написал он.
По его словам, о пострадавших и погибших информации пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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