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ВСУ нанесли удар по центру Каховки
ВСУ нанесли удар по центру Каховки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ нанесли удар по центру Каховки
Украинские войска нанесли удар по центру Каховки Херсонской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:55:00+03:00
2025-01-21T20:55:00+03:00
2025-01-21T20:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Каховки Херсонской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Прямо сейчас. Каховка. Сообщают как минимум о девяти прилетах. По звуку - мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о поврежденной газовой трубе, силовых электропроводов в районе станции скорой помощи. Информация передана в газовую службу и РЭС", - написал он. По его словам, о пострадавших и погибших информации пока не поступало.
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россия, херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Каховки
Окружной глава администрации сообщил о повреждениях после удара ВСУ в Каховке