https://ria.ru/20250121/vsu-1994889856.html

ВСУ нанесли удар по центру Каховки

ВСУ нанесли удар по центру Каховки - РИА Новости, 21.01.2025

ВСУ нанесли удар по центру Каховки

Украинские войска нанесли удар по центру Каховки Херсонской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T20:55:00+03:00

2025-01-21T20:55:00+03:00

2025-01-21T20:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Каховки Херсонской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Прямо сейчас. Каховка. Сообщают как минимум о девяти прилетах. По звуку - мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о поврежденной газовой трубе, силовых электропроводов в районе станции скорой помощи. Информация передана в газовую службу и РЭС", - написал он. По его словам, о пострадавших и погибших информации пока не поступало.

https://ria.ru/20250121/bekhtery-1994748455.html

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россия, херсонская область , каховка, происшествия