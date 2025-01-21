https://ria.ru/20250121/vsu-1994834264.html

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области - РИА Новости, 21.01.2025

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области, а хутор Балки подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших, по предварительной информации,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:14:00+03:00

2025-01-21T16:14:00+03:00

2025-01-21T16:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два села в Белгородской области, а хутор Балки подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Предварительно, никто не пострадал. В Белгородском районе в селе Ясные Зори беспилотник атаковал многоквартирный дом — пробита кровля, повреждены фасад и остекление. Хутор Балки Шебекинского округа подвергся обстрелу. Есть повреждения на линии электропередачи — жители хутора временно остаются без света", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации двух FPV-дронов повреждены два жилых дома и припаркованный автомобиль. Во вторник Минобороны сообщило, что в период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области были уничтожены три украинских беспилотника.

https://ria.ru/20250121/zaluzhnyy-1994787430.html

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