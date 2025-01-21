https://ria.ru/20250121/vsu-1994737457.html
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР - РИА Новости, 21.01.2025
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР
Украинские войска при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:16:00+03:00
2025-01-21T08:16:00+03:00
2025-01-21T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_6e55255760fc1317f8ec7a2d6fb4d882.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие. "Шахта в Белицком не первая. Боевики ВСУ повсеместно, отступая в ДНР, сейчас подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию, чтобы устроить выжженную землю на освобождаемой нашими войсками территории новых регионов", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР
Рогов: ВСУ при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт