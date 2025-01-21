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Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР

Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР - РИА Новости, 21.01.2025

Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР

Украинские войска при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:16:00+03:00

2025-01-21T08:16:00+03:00

2025-01-21T08:16:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие. "Шахта в Белицком не первая. Боевики ВСУ повсеместно, отступая в ДНР, сейчас подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию, чтобы устроить выжженную землю на освобождаемой нашими войсками территории новых регионов", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины