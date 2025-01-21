Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/vsu-1994737457.html
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР - РИА Новости, 21.01.2025
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР
Украинские войска при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:16:00+03:00
2025-01-21T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_6e55255760fc1317f8ec7a2d6fb4d882.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие. "Шахта в Белицком не первая. Боевики ВСУ повсеместно, отступая в ДНР, сейчас подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию, чтобы устроить выжженную землю на освобождаемой нашими войсками территории новых регионов", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о подрыве шахт ВСУ при отступлении в ДНР

Рогов: ВСУ при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска при отступлении в ДНР повсеместно подрывают стволы шахт, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие.
"Шахта в Белицком не первая. Боевики ВСУ повсеместно, отступая в ДНР, сейчас подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию, чтобы устроить выжженную землю на освобождаемой нашими войсками территории новых регионов", - сказал Рогов.
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко
07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала