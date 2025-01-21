https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html

В ВОЗ прокомментировали выход США из организации

В ВОЗ прокомментировали выход США из организации - РИА Новости, 21.01.2025

В ВОЗ прокомментировали выход США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации, заявил во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:08:00+03:00

2025-01-21T13:08:00+03:00

2025-01-21T13:09:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации, заявил во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. "Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации", - сказал Жазаревич на брифинге. По его словам, организация играет решающую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире, включая американцев. "Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение, и с нетерпением ждем конструктивного диалога для поддержания партнерства между США и ВОЗ на благо здоровья и благополучия миллионов людей по всему миру", - добавил представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html

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в мире, сша, дональд трамп, воз