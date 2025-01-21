https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html
В ВОЗ прокомментировали выход США из организации
В ВОЗ прокомментировали выход США из организации - РИА Новости, 21.01.2025
В ВОЗ прокомментировали выход США из организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации, заявил во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:08:00+03:00
2025-01-21T13:08:00+03:00
2025-01-21T13:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации, заявил во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. "Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации", - сказал Жазаревич на брифинге. По его словам, организация играет решающую роль в защите здоровья и безопасности людей во всем мире, включая американцев. "Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение, и с нетерпением ждем конструктивного диалога для поддержания партнерства между США и ВОЗ на благо здоровья и благополучия миллионов людей по всему миру", - добавил представитель ВОЗ.
https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c02b13b6cb2a76a2ac41631f847b4681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, воз
В мире, США, Дональд Трамп, ВОЗ
В ВОЗ прокомментировали выход США из организации
Представитель ВОЗ Жазаревич заявил, что сожалеет о выходе США из организации