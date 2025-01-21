https://ria.ru/20250121/voz-1994784928.html
Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ
Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ - РИА Новости, 21.01.2025
Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ
В решении о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть корысть США — не нужно думать, что они переживают за здоровье граждан, считает... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:04:00+03:00
2025-01-21T13:04:00+03:00
2025-01-21T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В решении о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть корысть США — не нужно думать, что они переживают за здоровье граждан, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения."Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть. Не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира, нашей планеты, — опять ищут себе выгоду", — сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994809141.html
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в мире, сша, воз, дональд трамп, вячеслав володин, вашингтон (штат), госдума рф
В мире, США, ВОЗ, Дональд Трамп, Вячеслав Володин, Вашингтон (штат), Госдума РФ
Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ
Володин: решение США выйти из ВОЗ продиктовано корыстью