https://ria.ru/20250121/voz-1994784928.html

Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ

Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ - РИА Новости, 21.01.2025

Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ

В решении о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть корысть США — не нужно думать, что они переживают за здоровье граждан, считает... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:04:00+03:00

2025-01-21T13:04:00+03:00

2025-01-21T19:44:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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вашингтон (штат)

госдума рф

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В решении о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть корысть США — не нужно думать, что они переживают за здоровье граждан, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения."Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть. Не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира, нашей планеты, — опять ищут себе выгоду", — сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994809141.html

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в мире, сша, воз, дональд трамп, вячеслав володин, вашингтон (штат), госдума рф