https://ria.ru/20250121/vostok-1994770935.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:13:00+03:00

2025-01-21T12:13:00+03:00

2025-01-21T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

великобритания

отрадное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647613_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_ff17cc3d3f21c987969a52444750c5f5.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и три артиллерийских орудия, в том числе гаубица производства Великобритании", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html

россия

великобритания

отрадное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, великобритания, отрадное