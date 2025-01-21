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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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12:13 21.01.2025 (обновлено: 12:15 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/vostok-1994770935.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и три артиллерийских орудия, в том числе гаубица производства Великобритании", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
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россия, вооруженные силы украины, великобритания, отрадное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Отрадное
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

ВСУ потеряли до 120 военных и танк в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу FH-70 производства Великобритании в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и три артиллерийских орудия, в том числе гаубица производства Великобритании", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
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