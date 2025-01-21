https://ria.ru/20250121/volontery-1994802291.html

В столичном зоопарке призывают москвичку отдать 90 кошек волонтерам

В столичном зоопарке призывают москвичку отдать 90 кошек волонтерам - РИА Новости, 21.01.2025

В столичном зоопарке призывают москвичку отдать 90 кошек волонтерам

Москвичка держит в своей квартире порядка 90 кошек в условиях антисанитарии и не отдает их волонтерам, генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:18:00+03:00

2025-01-21T14:18:00+03:00

2025-01-21T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москвичка держит в своей квартире порядка 90 кошек в условиях антисанитарии и не отдает их волонтерам, генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в сообщении в Telegram-канале призвала проверить хозяйку и изъять животных. "В районе Ростокино одна женщина держит в своей квартире около 90 животных. В условиях крайней антисанитарии и безысходности, 66-летняя жительница продолжает "накапливать" десятки кошек, лишая их малейшей надежды на достойное существование. Десятки животных, находящихся в плачевном состоянии - больных, слабых, едва живых - пребывают в жутких условиях, вынужденные годами ютиться в тесных переносках", - написала Акулова.По ее словам, хозяйка кошек снимает на камеру гибель животных и невозмутимо заявляет, что они остаются без пищи, при этом она отказывает волонтерам в передаче животных. "Когда же волонтеры, пройдя через многочисленные трудности, забирают хотя бы немногих из этих страдальцев, она настойчиво требует возврата тел умерших животных, утверждая, что предает их земле в окрестном лесу, с гордостью отмечая: "Весь лес уже перекопала", - написала гендиректор. Акулова уточнила, что все животные страдают от гнойных инфекций, диарей, респираторных заболеваний, гингивитов и прочих болезней. "Прошу органы государственной власти и соответствующие контролирующие структуры инициировать проверку данной квартиры на предмет возможных нарушений и произвести изъятие животных. Также прошу общественность обратить внимание на сложившуюся ситуацию", - написала глава зоопарка.

https://ria.ru/20240618/koshki-1953551469.html

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общество, здоровье - общество, светлана акулова, россия, москва