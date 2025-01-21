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Крестик на шее спас российского бойца на СВО - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 21.01.2025 (обновлено: 22:26 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/voennyy-1994827067.html
Крестик на шее спас российского бойца на СВО
Крестик на шее спас российского бойца на СВО - РИА Новости, 21.01.2025
Крестик на шее спас российского бойца на СВО
Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:43:00+03:00
2025-01-21T22:26:00+03:00
сергей мищенко
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT."Крестик на шее спас бойца на СВО: осколок пробил его и только поверхностно ранил военного", — говорится в сообщении издания.Друг выжившего военного назвал случившееся чудом.Подобная история о спасении — не первая в зоне спецоперации. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко на Крещение провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и поделился воспоминаниями об уникальных случаях. Так, например, один из военных отделался при обстреле царапиной на каске, в которую вставил маленькую икону. Другой участник СВО принял крещение и спустя несколько дней смог выбраться из горящего танка.
РИА Новости
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сергей мищенко, безопасность
Сергей Мищенко, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Крестик на шее спас российского бойца на СВО

Крестик на шее спас бойца СВО от серьезного ранения

© Фото : RTКрестик на шее спас бойца на СВО
Крестик на шее спас бойца на СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : RT
Крестик на шее спас бойца на СВО
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT.
"Крестик на шее спас бойца на СВО: осколок пробил его и только поверхностно ранил военного", — говорится в сообщении издания.
Друг выжившего военного назвал случившееся чудом.
Подобная история о спасении — не первая в зоне спецоперации. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко на Крещение провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и поделился воспоминаниями об уникальных случаях.
Так, например, один из военных отделался при обстреле царапиной на каске, в которую вставил маленькую икону. Другой участник СВО принял крещение и спустя несколько дней смог выбраться из горящего танка.
© Фото : RTКрестик на шее спас бойца на СВО
Крестик на шее спас бойца на СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : RT
Крестик на шее спас бойца на СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей МищенкоБезопасность
 
 
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