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Крестик на шее спас российского бойца на СВО
Крестик на шее спас российского бойца на СВО - РИА Новости, 21.01.2025
Крестик на шее спас российского бойца на СВО
Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:43:00+03:00
2025-01-21T15:43:00+03:00
2025-01-21T22:26:00+03:00
сергей мищенко
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT."Крестик на шее спас бойца на СВО: осколок пробил его и только поверхностно ранил военного", — говорится в сообщении издания.Друг выжившего военного назвал случившееся чудом.Подобная история о спасении — не первая в зоне спецоперации. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко на Крещение провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и поделился воспоминаниями об уникальных случаях. Так, например, один из военных отделался при обстреле царапиной на каске, в которую вставил маленькую икону. Другой участник СВО принял крещение и спустя несколько дней смог выбраться из горящего танка.
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РИА Новости
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сергей мищенко, безопасность
Сергей Мищенко, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Крестик на шее спас российского бойца на СВО
Крестик на шее спас бойца СВО от серьезного ранения
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT
.
"Крестик на шее спас бойца на СВО: осколок пробил его и только поверхностно ранил военного", — говорится в сообщении издания.
Друг выжившего военного назвал случившееся чудом.
Подобная история о спасении — не первая в зоне спецоперации. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко на Крещение провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и поделился воспоминаниями об уникальных случаях.
Так, например, один из военных отделался при обстреле царапиной на каске, в которую вставил маленькую икону. Другой участник СВО принял крещение и спустя несколько дней смог выбраться из горящего танка.