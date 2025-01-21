https://ria.ru/20250121/voennyy-1994827067.html

Крестик на шее спас российского бойца на СВО

Крестик на шее спас российского бойца на СВО - РИА Новости, 21.01.2025

Крестик на шее спас российского бойца на СВО

Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:43:00+03:00

2025-01-21T15:43:00+03:00

2025-01-21T22:26:00+03:00

сергей мищенко

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский военный в зоне СВО избежал серьезного ранения благодаря нательному кресту, об этом его сослуживец рассказал RT."Крестик на шее спас бойца на СВО: осколок пробил его и только поверхностно ранил военного", — говорится в сообщении издания.Друг выжившего военного назвал случившееся чудом.Подобная история о спасении — не первая в зоне спецоперации. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко на Крещение провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и поделился воспоминаниями об уникальных случаях. Так, например, один из военных отделался при обстреле царапиной на каске, в которую вставил маленькую икону. Другой участник СВО принял крещение и спустя несколько дней смог выбраться из горящего танка.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей мищенко, безопасность