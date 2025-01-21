https://ria.ru/20250121/veter-1994890527.html

Дующий с рекордной скоростью в 33 тысячи км/ч ветер зафиксировали в космосе

Дующий с рекордной скоростью в 33 тысячи км/ч ветер зафиксировали в космосе - РИА Новости, 21.01.2025

Дующий с рекордной скоростью в 33 тысячи км/ч ветер зафиксировали в космосе

Астрономы обнаружили самые мощные ветровые потоки, когда-либо зафиксированные в атмосфере, на экваторе гигантской экзопланеты WASP-127b скорость ветра достигает РИА Новости, 21.01.2025

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германия

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европейская южная обсерватория

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Астрономы обнаружили самые мощные ветровые потоки, когда-либо зафиксированные в атмосфере, на экваторе гигантской экзопланеты WASP-127b скорость ветра достигает 33 тысяч километров в час, сообщает Европейская южная обсерватория. Планета WASP-127b была открыта в 2016 году на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Это газовая планета-гигант немного больше Юпитера, но гораздо менее плотная, что придает ей "пухлый" вид. Международная группа астрономов сделала неожиданное открытие: на планете бушуют сверхзвуковые ветры. "При скорости 9 километров в секунду (приблизительно 33 тысячи километров в час) реактивный ветер движется почти в шесть раз быстрее, чем вращается планета. Такого мы еще не видели. Это самый быстрый ветер, когда-либо измеренный в струйном потоке, который движется вокруг планеты", - заявляет Лиза Нортманн, ученый из Геттингенского университета (Германия) и ведущий автор исследования, слова которой приводятся в коммюнике. Для сравнения, самый быстрый ветер, когда-либо измеренный в Солнечной системе, был обнаружен на планете Нептун и двигался со скоростью всего 0,5 километра в секунду (1,8 тысячи километров в час). Команда ученых, исследование которых опубликовано во вторник в журнале Astronomy & Astrophysics, составила карту погоды и состава WASP-127b с помощью прибора CRIRES+ - спектрографа высокого разрешения в ближней инфракрасной области на расположенном в Чили "Очень большом телескопе". Измерив, как свет звезды-хозяйки проходит через верхние слои атмосферы планеты WASP-127b, они смогли выяснить ее состав, отмечает обсерватория. Полученные результаты подтвердили наличие в атмосфере водяного пара и молекул углекислого газа. Когда ученые проследили за скоростью движения этого материала в атмосфере, то заметили двойной пик, указывающий на то, что одна сторона атмосферы движется к нам, а другая - от нас с огромной скоростью. Исследователи пришли к выводу, что этот неожиданный результат объясняется мощными струйными ветрами в районе экватора. Примечательно, что существование экзопланет с мощными ветрами, на порядок превышающими человеческий опыт, еще в 1957 году предсказал американский писатель-фантаст Роберт Шекли, опубликовавший рассказ "Поднимается ветер" (A Wind is Rising).

https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html

https://ria.ru/20241206/nauka-1987542990.html

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земля, германия, чили, европейская южная обсерватория, космос - риа наука