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Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:18 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/valyuta-1994714261.html
Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа
Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа
После инаугурации Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к доллару; это возможно лишь в случае резких действий нового главы США, рассказал... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:18:00+03:00
2025-01-21T02:18:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
дональд трамп
россия
рубль
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После инаугурации Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к доллару; это возможно лишь в случае резких действий нового главы США, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.По его словам, само событие достаточно формально для рынка."Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке", — убежден финансист.В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться за счет стабильного торгового баланса и налогового периода, который ожидается в конце месяца. Тогда курс составит 100,5-101 рубль за доллар.Однако в перспективе администрация Трампа может пойти на шаги, которые значительно изменят мировую экономику и усилят инфляцию в самих США — например, введут обещанные пошлины на импорт. В этом случае мы сможет увидеть доллар по 115 рублей и даже дороже, заключил Целищев.
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экономика, сша, дональд трамп, россия, рубль, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Дональд Трамп, Россия, Рубль, Доллар
Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа

Финансист Целищев: после инаугурации Трампа рубль не претерпит резких изменений

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После инаугурации Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к доллару; это возможно лишь в случае резких действий нового главы США, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
По его словам, само событие достаточно формально для рынка.
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"Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке", — убежден финансист.
В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться за счет стабильного торгового баланса и налогового периода, который ожидается в конце месяца. Тогда курс составит 100,5-101 рубль за доллар.
Однако в перспективе администрация Трампа может пойти на шаги, которые значительно изменят мировую экономику и усилят инфляцию в самих США — например, введут обещанные пошлины на импорт. В этом случае мы сможет увидеть доллар по 115 рублей и даже дороже, заключил Целищев.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАДональд ТрампРоссияРубльДоллар
 
 
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