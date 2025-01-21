https://ria.ru/20250121/valyuta-1994714261.html

Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа

Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

Раскрыта судьба рубля и доллара сразу после инаугурации Трампа

После инаугурации Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к доллару; это возможно лишь в случае резких действий нового главы США, рассказал... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:18:00+03:00

2025-01-21T02:18:00+03:00

2025-01-21T02:18:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После инаугурации Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к доллару; это возможно лишь в случае резких действий нового главы США, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.По его словам, само событие достаточно формально для рынка."Любое спекулятивное движение вверх или вниз в этот период будет происходить, исходя из текущей ситуации на внутреннем рынке", — убежден финансист.В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться за счет стабильного торгового баланса и налогового периода, который ожидается в конце месяца. Тогда курс составит 100,5-101 рубль за доллар.Однако в перспективе администрация Трампа может пойти на шаги, которые значительно изменят мировую экономику и усилят инфляцию в самих США — например, введут обещанные пошлины на импорт. В этом случае мы сможет увидеть доллар по 115 рублей и даже дороже, заключил Целищев.

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экономика, сша, дональд трамп, россия, рубль, доллар