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"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков - РИА Новости, 21.01.2025
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13:49 21.01.2025 (обновлено: 16:04 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/utechka-1994794738.html
"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков
"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков - РИА Новости, 21.01.2025
"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков
В "Ростелекоме" могла произойти утечка данных из инфраструктуры подрядчика, сообщила пресс-служба провайдера. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:49:00+03:00
2025-01-21T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В "Ростелекоме" могла произойти утечка данных из инфраструктуры подрядчика, сообщила пресс-служба провайдера.&quot;В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам &quot;Ростелекома&quot;, компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. &quot;Ростелеком&quot; предпринял меры по устранению выявленных угроз&quot;, - сообщили в &quot;Ростелекоме&quot;.Как сообщили в пресс-службе, особо чувствительные данные пользователей, предположительно, не затронуты. Тем не менее, клиентам порекомендовали изменить пароли и активировать двухфакторную идентификацию в целях безопасности."Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", — предупредили в "Ростелекоме".Компания изучает базу данных для выявления скомпрометированной части — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Эти ресурсы не предназначены для обслуживания физических лиц, на них нет персональных данных частных клиентов, подчеркнула компания.
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ростелеком, технологии, россия
Ростелеком, Технологии, Россия
"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков

Ростелеком заявил об утечке данных у обслуживающего интернет-ресурсы подрядчика

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Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В "Ростелекоме" могла произойти утечка данных из инфраструктуры подрядчика, сообщила пресс-служба провайдера.
«

"В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам "Ростелекома", компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз", - сообщили в "Ростелекоме".

Как сообщили в пресс-службе, особо чувствительные данные пользователей, предположительно, не затронуты. Тем не менее, клиентам порекомендовали изменить пароли и активировать двухфакторную идентификацию в целях безопасности.
"Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", — предупредили в "Ростелекоме".
Компания изучает базу данных для выявления скомпрометированной части — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Эти ресурсы не предназначены для обслуживания физических лиц, на них нет персональных данных частных клиентов, подчеркнула компания.
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