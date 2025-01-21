https://ria.ru/20250121/utechka-1994794738.html

"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков

"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков - РИА Новости, 21.01.2025

"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков

В "Ростелекоме" могла произойти утечка данных из инфраструктуры подрядчика, сообщила пресс-служба провайдера. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:49:00+03:00

2025-01-21T13:49:00+03:00

2025-01-21T16:04:00+03:00

ростелеком

технологии

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В "Ростелекоме" могла произойти утечка данных из инфраструктуры подрядчика, сообщила пресс-служба провайдера."В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам "Ростелекома", компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз", - сообщили в "Ростелекоме".Как сообщили в пресс-службе, особо чувствительные данные пользователей, предположительно, не затронуты. Тем не менее, клиентам порекомендовали изменить пароли и активировать двухфакторную идентификацию в целях безопасности."Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", — предупредили в "Ростелекоме".Компания изучает базу данных для выявления скомпрометированной части — речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Эти ресурсы не предназначены для обслуживания физических лиц, на них нет персональных данных частных клиентов, подчеркнула компания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростелеком, технологии, россия