https://ria.ru/20250121/uran-1994685536.html

"Осталось немного": в США заявили о критической угрозе со стороны России

"Осталось немного": в США заявили о критической угрозе со стороны России - РИА Новости, 21.01.2025

"Осталось немного": в США заявили о критической угрозе со стороны России

Ограничение экспорта обогащенного урана создало риск перебоев в атомной отрасли США и их союзников, признали в Вашингтоне. Американские специалисты не раз... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:00:00+03:00

2025-01-21T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ограничение экспорта обогащенного урана создало риск перебоев в атомной отрасли США и их союзников, признали в Вашингтоне. Американские специалисты не раз предупреждали, что лучше не шутить с российским ядерным топливом: заместить его крайне сложно, собственное производство развалено. Последствия наступят скоро, и все может закончиться остановкой АЭС."Риск перебоев"В ноябре Москва временно прекратила поставки обогащенного урана в США и по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, которые зарегистрированы в американской юрисдикции. Исключения — по разовым лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.Это ответ на меры Вашингтона против российской урановой продукции. С 2028 года предполагается полный запрет импорта. За океаном считали, что проблем не возникнет: возродится собственная атомная промышленность, недостающее получат из других стран.Однако реальность оказалось другой. В атомной энергетике теперь возможны перебои, предупредил заместитель помощника президента по национальной безопасности Далип Сингх на Атлантическом совете*.Найдем, где взятьОбогащенный уран в США практически не производят, после распада СССР полагались на российскую продукцию. Американская атомная индустрия с тех пор пришла в упадок. Ядерных реакторов в стране — около сотни. Потребление уранового концентрата — 25 тысяч тонн в год. Россия, Казахстан и Узбекистан обеспечивают примерно половину.Решение Москвы нацелено на уязвимую для Вашингтона отрасль. Россия контролирует почти половину мировых мощностей по производству ядерного топлива, и в прошлом году 25% обогащенного урана поступило в США именно оттуда. А на АЭС приходится пятая часть энергетического баланса страны, напоминали в Bloomberg.На развитие инфраструктуры для выпуска обогащения урана направили три миллиарда долларов, но это займет годы, подчеркивают эксперты.Пока у американцев есть только одно предприятие — в Нью-Мексико, принадлежит британо-германо-голландскому консорциуму Urenco.Понимая, к чему все идет, в отрасли загодя резко нарастили импорт. В 2023 году приобрели 702 тонны российского урана на 1,2 миллиарда долларов — на 43% больше, чем в 2022-м.Как уверяли в Вашингтоне, практически все АЭС на ближайшее будущее топливом обеспечены. Однако, по оценкам аналитиков, запасов хватит лишь на год-полтора.А на строительство достаточного количества собственных предприятий уйдет до десяти лет, не говоря уже об огромных инвестициях, отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.К тому же Москва — монополист в производстве ядерного топлива для следующего поколения реакторов, указывает Foreign Policy."Продолжаем покупать""Потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива", — признал помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.Канада, Австралия и Казахстан потенциально способны восполнить дефицит, но понадобятся новые соглашения, вдобавок есть геополитические риски.Урановую руду добывают по всему миру, в том числе близкие союзники США. Но в технологиях обогащения, которые превращают сырье в топливо для реакторов, доминируют четыре компании: российский "Росатом", китайская CNNC, западный консорциум Urenco и французская Oran.Европу сильным помощником не назовешь. Так, в 2024 году импорт из Великобритании вырос всего на 28%. Франция ввезла урана почти на 320 миллионов долларов (в 2022-м было два миллиона). Однако, по данным Euroatom, ЕС сам получает 97% сырья от Казахстана, Нигера и Канады.С китайцами перспективы тоже неясны. Американская Constellation Energy, которая эксплуатирует 21 реактор, уже несколько лет закупает услуги по обогащению урана в КНР, однако, как сообщили в компании, "поставки не увеличиваются и могут даже уменьшиться".По информации китайской таможни, в 2023 году из Китая в США отправили 174,9 тонны низкообогащенного урана, в 2024-м — 123,9."Заявления Сингха и Пайетта свидетельствуют о провале американской санкционной политики против России, заключающейся в числе прочего в отказе от импорта урана. В обозримом будущем США не смогут полностью перейти на собственное ядерное топливо или же закупки в других странах: им нужно много обогащенного урана, а крупнейшие на планете мощности по его производству — у России", — констатирует Хазанов."Вплоть до остановки АЭС"Ряд западных аналитиков не исключают и более ощутимого удара по американской энергетике. По словам Джонатана Хинце, президента аналитической компании UxC, некоторые операторы реакторов могут просто остаться без топлива.О том же писали научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар: "Реакторы остановятся, и с учетом того, что более 20% генерирующих мощностей — атомные, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции".Сейчас поставки частично продолжаются благодаря временным лицензиям и действующим контрактам, добавляет Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service. Однако и это может быстро закончиться.Вот в Белом доме и жалуются, что Россия "превратила нефть, газ, а теперь и уран в геополитическое оружие".* Признан нежелательной организацией в России.

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https://ria.ru/20240603/uran-1950187286.html

https://ria.ru/20250108/uran-1992799082.html

https://ria.ru/20241122/kitay-1985112775.html

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экономика, сша, россия, далип сингх, джеффри пайетт, атлантический совет , евросоюз, уран