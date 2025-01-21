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Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики
Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики - РИА Новости, 21.01.2025
Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал генсека НАТО Марка Рютте "далеким от реальной политики". РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T01:05:00+03:00
2025-01-21T01:05:00+03:00
2025-01-21T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал генсека НАТО Марка Рютте "далеким от реальной политики". "После отставки господина (бывшего генсека НАТО Йенса) Столтенберга можно было ожидать, что НАТО будет лучше представлен на международной арене. Эти ожидания не оправдались. Нового джентльмена в НАТО можно назвать экзотическим политиком, далеким от реальной политики", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте.
https://ria.ru/20250114/ryutte-1993574666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), марк рютте, нато
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Марк Рютте, НАТО
Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики
Постпред Ульянов назвал генсека НАТО Рютте далеким от реальной политики