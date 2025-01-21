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Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики - РИА Новости, 21.01.2025
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01:05 21.01.2025 (обновлено: 01:22 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/uljanov-1994717565.html
Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики
Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики - РИА Новости, 21.01.2025
Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал генсека НАТО Марка Рютте "далеким от реальной политики". РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T01:05:00+03:00
2025-01-21T01:22:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал генсека НАТО Марка Рютте "далеким от реальной политики". "После отставки господина (бывшего генсека НАТО Йенса) Столтенберга можно было ожидать, что НАТО будет лучше представлен ​​на международной арене. Эти ожидания не оправдались. Нового джентльмена в НАТО можно назвать экзотическим политиком, далеким от реальной политики", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте.
https://ria.ru/20250114/ryutte-1993574666.html
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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), марк рютте, нато
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Марк Рютте, НАТО
Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики

Постпред Ульянов назвал генсека НАТО Рютте далеким от реальной политики

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал генсека НАТО Марка Рютте "далеким от реальной политики".
"После отставки господина (бывшего генсека НАТО Йенса) Столтенберга можно было ожидать, что НАТО будет лучше представлен ​​на международной арене. Эти ожидания не оправдались. Нового джентльмена в НАТО можно назвать экзотическим политиком, далеким от реальной политики", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Норвегии обратились к Рютте после дерзкого предложения о русском языке
14 января, 06:45
 
В миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Марк РюттеНАТО
 
 
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