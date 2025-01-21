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Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики

Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики - РИА Новости, 21.01.2025

Ульянов назвал генсека НАТО далеким от реальной политики

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал генсека НАТО Марка Рютте "далеким от реальной политики". РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал генсека НАТО Марка Рютте "далеким от реальной политики". "После отставки господина (бывшего генсека НАТО Йенса) Столтенберга можно было ожидать, что НАТО будет лучше представлен ​​на международной арене. Эти ожидания не оправдались. Нового джентльмена в НАТО можно назвать экзотическим политиком, далеким от реальной политики", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Осенью прошлого года Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте.

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Дарья Буймова

в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), марк рютте, нато