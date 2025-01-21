https://ria.ru/20250121/ukraina-1994896859.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 21.01.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоге в Николаевской области, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоге в Николаевской области, сообщает украинский 24-й телеканал."В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской областях звучат сирены воздушной тревоги.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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