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В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 21.01.2025
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T23:37:00+03:00
2025-01-21T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях звучат сирены воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Одесса, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ