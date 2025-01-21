https://ria.ru/20250121/ukraina-1994895027.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 21.01.2025

В Сумах прогремели взрывы

Взрыв прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T22:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 22.37 мск объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. Ранее во вторник вечером украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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