https://ria.ru/20250121/ukraina-1994890883.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 21.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах на левом берегу Киева. Возможна работа ПВО", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Чуть позднее мэр Киева Витай Кличко подтвердил информацию о работе в городе системы противовоздушной обороны.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250121/kherson-1994889098.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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