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В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине - РИА Новости, 21.01.2025
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20:35 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994887528.html
В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине
В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине - РИА Новости, 21.01.2025
В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине
Новый президент США Дональд Трамп своим решением о приостановке на 90 дней помощи другим странам выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую,... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп своим решением о приостановке на 90 дней помощи другим странам выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США. "Трамп, заявлявший о том, что разрешит ситуацию на Украине в течение суток, похоже, понял, что так просто всё не получится. Но новый президент США выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую. В то время, как Европа поняла, что её деньги просто пропадают в карманах украинских чиновников, США оставались главным донором войны. Теперь и этот источник иссяк", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что Украина останется один на один с нелегитимным президентом, разрушенной экономикой и колоссальными социальными проблемами. "Чем это закончится, предсказать сложно, но диспозиция явно меняется в нашу пользу", - заключил он.
https://ria.ru/20250121/peregovory-1994765754.html
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украина, дональд трамп, госдума рф, россия, сша, в мире
Украина, Дональд Трамп, Госдума РФ, Россия, США, В мире
В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине

Депутат Толмачев: Трамп выбил из-под киевского режима финансовую подпорку

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп своим решением о приостановке на 90 дней помощи другим странам выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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«
"Трамп, заявлявший о том, что разрешит ситуацию на Украине в течение суток, похоже, понял, что так просто всё не получится. Но новый президент США выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую. В то время, как Европа поняла, что её деньги просто пропадают в карманах украинских чиновников, США оставались главным донором войны. Теперь и этот источник иссяк", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что Украина останется один на один с нелегитимным президентом, разрушенной экономикой и колоссальными социальными проблемами.
«
"Чем это закончится, предсказать сложно, но диспозиция явно меняется в нашу пользу", - заключил он.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп заявил, что США потратили на Украину больше, чем другие страны НАТО
Вчера, 04:08
 
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