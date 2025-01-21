https://ria.ru/20250121/ukraina-1994887528.html

В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине

В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине - РИА Новости, 21.01.2025

В Госдуме оценили решение Трампа о приостановке помощи Украине

Новый президент США Дональд Трамп своим решением о приостановке на 90 дней помощи другим странам выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп своим решением о приостановке на 90 дней помощи другим странам выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США. "Трамп, заявлявший о том, что разрешит ситуацию на Украине в течение суток, похоже, понял, что так просто всё не получится. Но новый президент США выбил из-под киевского режима главную подпорку — финансовую. В то время, как Европа поняла, что её деньги просто пропадают в карманах украинских чиновников, США оставались главным донором войны. Теперь и этот источник иссяк", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что Украина останется один на один с нелегитимным президентом, разрушенной экономикой и колоссальными социальными проблемами. "Чем это закончится, предсказать сложно, но диспозиция явно меняется в нашу пользу", - заключил он.

https://ria.ru/20250121/peregovory-1994765754.html

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украина, дональд трамп, госдума рф, россия, сша, в мире