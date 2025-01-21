https://ria.ru/20250121/ukraina-1994885900.html

В Кривом Роге мужчину насильно мобилизовали во время выгула собаки

В Кривом Роге мужчину насильно мобилизовали во время выгула собаки - РИА Новости, 21.01.2025

В Кривом Роге мужчину насильно мобилизовали во время выгула собаки

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало во вторник очередное видео силовой мобилизации в Кривом Роге, на этот раз сотрудники военкомата силой затащили в... РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало во вторник очередное видео силовой мобилизации в Кривом Роге, на этот раз сотрудники военкомата силой затащили в машину военнообязанного мужчину во время выгула собаки. "Видео силовой мобилизации в Кривом Роге. Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК (военкомата - ред.) скрутили мужчину и "запаковали" в автомобиль. На дороге осталась собака, которую выгуливал мобилизованный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250117/rada-1994103237.html

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

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Силовая мобилизация в Кривом Роге Украинское издание "Страна.ua" опубликовало во вторник очередное видео силовой мобилизации в Кривом Роге, на этот раз сотрудники военкомата силой затащили в машину военнообязанного мужчину во время выгула собаки. 2025-01-21T20:20 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, кривой рог, вооруженные силы украины