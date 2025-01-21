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Полковника ВСУ арестовали за провал обороны в Харьковской области

Полковника ВСУ арестовали за провал обороны в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2025

Полковника ВСУ арестовали за провал обороны в Харьковской области

Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток полковника ВСУ Илью Лапина, которого обвиняют в халатности, приведшей к потере украинскими властями... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:51:00+03:00

2025-01-21T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток полковника ВСУ Илью Лапина, которого обвиняют в халатности, приведшей к потере украинскими властями территорий в Харьковской области, сообщает во вторник украинское издание "Цензор.нет". Накануне госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. "Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток (до 20 марта - ред.) экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина, действия которого привели к потере Киевом территорий в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Следствие утверждает, что действия Лапина "позволили войскам РФ весной 2024 года захватить часть территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района". Кроме того, как утверждают следователи, его действия привели к потере личного состава и вооружения, а также сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне его ответственности. Журналисты уточняют, что кроме полковника Лапина, аналогичные обвинения следствие выдвинуло бывшему командиру оперативно-тактической группировки "Харьков" генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генералу Артуру Горбенко. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.

https://ria.ru/20250121/svo-1994850001.html

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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины