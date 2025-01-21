https://ria.ru/20250121/ukraina-1994864847.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2025

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:55:00+03:00

2025-01-21T17:55:00+03:00

2025-01-21T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит почти час. В 17.39 мск тревогу объявили в Николаевской области. Кроме того тревога расширилась на подконтрольную ВСУ часть Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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