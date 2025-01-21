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Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо
Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо - РИА Новости, 21.01.2025
Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо
Вопрос членства Украины в НАТО испортит любые переговоры по решению украинского кризиса и должен быть отложен, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:45:00+03:00
2025-01-21T17:45:00+03:00
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транзит газа через украину
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО испортит любые переговоры по решению украинского кризиса и должен быть отложен, заявил премьер Словакии Роберт Фицо."Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Братиславе.Как отметил Фицо, его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет столь серьезные риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".
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В мире, Украина, НАТО, Роберт Фицо, Словакия, Виктор Орбан, Венгрия, транзит газа через Украину
Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо
Фицо заявил, что вопрос членства Украины в НАТО должен быть отложен