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Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо - РИА Новости, 21.01.2025
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17:45 21.01.2025 (обновлено: 17:54 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994859548.html
Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо
Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо - РИА Новости, 21.01.2025
Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо
Вопрос членства Украины в НАТО испортит любые переговоры по решению украинского кризиса и должен быть отложен, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:45:00+03:00
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в мире
украина
нато
роберт фицо
словакия
виктор орбан
венгрия
транзит газа через украину
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО испортит любые переговоры по решению украинского кризиса и должен быть отложен, заявил премьер Словакии Роберт Фицо."Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Братиславе.Как отметил Фицо, его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет столь серьезные риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".
https://ria.ru/20250117/fitso-1994310532.html
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в мире, украина, нато, роберт фицо, словакия, виктор орбан, венгрия, транзит газа через украину
В мире, Украина, НАТО, Роберт Фицо, Словакия, Виктор Орбан, Венгрия, транзит газа через Украину
Вопрос членства Украины в НАТО сорвет мирные переговоры, заявил Фицо

Фицо заявил, что вопрос членства Украины в НАТО должен быть отложен

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вопрос членства Украины в НАТО испортит любые переговоры по решению украинского кризиса и должен быть отложен, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Братиславе.
Как отметил Фицо, его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет столь серьезные риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Фицо раскритиковал представителей словацкой оппозиции за поездку в Киев
17 января, 23:02
 
В миреУкраинаНАТОРоберт ФицоСловакияВиктор ОрбанВенгриятранзит газа через Украину
 
 
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