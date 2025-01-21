https://ria.ru/20250121/ukraina-1994838587.html

"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа

"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа

Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней не коснётся Украины, утверждает депутат Верховной рады... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:35:00+03:00

2025-01-21T16:35:00+03:00

2025-01-21T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней не коснётся Украины, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США. "Нас это не касается", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам депутата Рады, Украина на данный момент почти исчерпала утвержденную США помощь, которую активно отправлял экс-президент Джо Байден в последние месяцы своего президентства. А для выделения нового пакета помощи нужны будут новые решения конгресса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994758080.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, верховная рада украины