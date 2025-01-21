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"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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16:35 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994838587.html
"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа
"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа
Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней не коснётся Украины, утверждает депутат Верховной рады... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:35:00+03:00
2025-01-21T16:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней не коснётся Украины, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США. "Нас это не касается", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам депутата Рады, Украина на данный момент почти исчерпала утвержденную США помощь, которую активно отправлял экс-президент Джо Байден в последние месяцы своего президентства. А для выделения нового пакета помощи нужны будут новые решения конгресса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994758080.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Нас не касается": в Раде высказались о решении Трампа

Депутат Железняк: решение Трампа приостановить помощь странам не коснется Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней не коснётся Украины, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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"Нас это не касается", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По словам депутата Рады, Украина на данный момент почти исчерпала утвержденную США помощь, которую активно отправлял экс-президент Джо Байден в последние месяцы своего президентства. А для выделения нового пакета помощи нужны будут новые решения конгресса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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