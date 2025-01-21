Рейтинг@Mail.ru
Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994834940.html
Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину
Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину - РИА Новости, 21.01.2025
Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какую политику изберёт США при... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:18:00+03:00
2025-01-21T16:18:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
петтери орпо
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_2e5d30c372af9acc8f6884ce5c137b63.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какую политику изберёт США при президенте Дональде Трампе. "Какой бы ни была политика США, Европа должна играть более активную роль в поддержке Украины. Поддержка Украины напрямую связана с безопасностью и готовностью самой Европы", - сказал он на семинаре по теме влияния ЕС. Текст его выступления разместила пресс-служба правительства. Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. После инаугурации Трамп отметил, что другим членам НАТО придется тратить больше денег на помощь Украине для установления справедливого равновесия в тратах с США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994831946.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html
украина
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_d6707029665a087a80b89bba807f3b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, петтери орпо, джо байден, нато, евросоюз, европа
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Петтери Орпо, Джо Байден, НАТО, Евросоюз, Европа
Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину

Финский премьер Орпо призвал Европу поддерживать Киев независимо от политики США

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какую политику изберёт США при президенте Дональде Трампе.
«
"Какой бы ни была политика США, Европа должна играть более активную роль в поддержке Украины. Поддержка Украины напрямую связана с безопасностью и готовностью самой Европы", - сказал он на семинаре по теме влияния ЕС. Текст его выступления разместила пресс-служба правительства.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен
Вчера, 16:04
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. После инаугурации Трамп отметил, что другим членам НАТО придется тратить больше денег на помощь Украине для установления справедливого равновесия в тратах с США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам
Вчера, 09:06
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампПеттери ОрпоДжо БайденНАТОЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала