Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину
Финский премьер Орпо призвал Европу поддерживать Киев независимо от политики США
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какую политику изберёт США при президенте Дональде Трампе.
«
"Какой бы ни была политика США, Европа должна играть более активную роль в поддержке Украины. Поддержка Украины напрямую связана с безопасностью и готовностью самой Европы", - сказал он на семинаре по теме влияния ЕС. Текст его выступления разместила пресс-служба правительства.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. После инаугурации Трамп отметил, что другим членам НАТО придется тратить больше денег на помощь Украине для установления справедливого равновесия в тратах с США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.