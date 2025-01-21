https://ria.ru/20250121/ukraina-1994834940.html

Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину

Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину - РИА Новости, 21.01.2025

Финский премьер призвал Европу активнее поддерживать Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какую политику изберёт США при... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:18:00+03:00

2025-01-21T16:18:00+03:00

2025-01-21T16:18:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

петтери орпо

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_2e5d30c372af9acc8f6884ce5c137b63.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Европа должна активнее поддерживать Украину вне зависимости от того, какую политику изберёт США при президенте Дональде Трампе. "Какой бы ни была политика США, Европа должна играть более активную роль в поддержке Украины. Поддержка Украины напрямую связана с безопасностью и готовностью самой Европы", - сказал он на семинаре по теме влияния ЕС. Текст его выступления разместила пресс-служба правительства. Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. После инаугурации Трамп отметил, что другим членам НАТО придется тратить больше денег на помощь Украине для установления справедливого равновесия в тратах с США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994831946.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html

украина

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, петтери орпо, джо байден, нато, евросоюз, европа