На Украине командир взвода отправил подчиненного строить дом для дочери
Украинский командир отправил подчиненного вместо фронта строить дом для дочери
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинское государственное бюро расследования (ГБР) сообщило, что задержало в Тернопольской области командира взвода одной из воинских частей, который на протяжении почти года начислял подчиненному "боевые" выплаты за ремонт дома своей дочери.
"Разоблачен командир взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Он использовал подчиненного военнослужащего для работ на родственных объектах недвижимости с выплатой "боевых". Военнослужащие подразделения были привлечены к выполнению задач в зоне боевых действий. В апреле 2023 года командир взвода предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, а отремонтировать дом его дочери. За это он пообещал военному начислять все боевые доплаты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
По данным госбюро, подчиненный согласился и до декабря 2023 года не состоял на службе, а работал на стройке. За это время ему безосновательно начислили и выплатили более 1 миллиона гривен (23,7 тысячи долларов) денежного обеспечения и доплат за якобы участие в боевых действиях.
Командиру вменяется статья "Злоупотребление служебным положением", ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подчиненному военному – "Уклонение от несения службы", санкция предусматривает до 10 лет тюрьмы.
Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант
5 декабря 2024, 04:35