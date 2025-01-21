https://ria.ru/20250121/ukraina-1994797873.html

На Украине командир взвода отправил подчиненного строить дом для дочери

На Украине командир взвода отправил подчиненного строить дом для дочери - РИА Новости, 21.01.2025

На Украине командир взвода отправил подчиненного строить дом для дочери

Украинское государственное бюро расследования (ГБР) сообщило, что задержало в Тернопольской области командира взвода одной из воинских частей, который на... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:57:00+03:00

2025-01-21T13:57:00+03:00

2025-01-21T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинское государственное бюро расследования (ГБР) сообщило, что задержало в Тернопольской области командира взвода одной из воинских частей, который на протяжении почти года начислял подчиненному "боевые" выплаты за ремонт дома своей дочери. "Разоблачен командир взвода одной из воинских частей в Тернопольской области. Он использовал подчиненного военнослужащего для работ на родственных объектах недвижимости с выплатой "боевых". Военнослужащие подразделения были привлечены к выполнению задач в зоне боевых действий. В апреле 2023 года командир взвода предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, а отремонтировать дом его дочери. За это он пообещал военному начислять все боевые доплаты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. По данным госбюро, подчиненный согласился и до декабря 2023 года не состоял на службе, а работал на стройке. За это время ему безосновательно начислили и выплатили более 1 миллиона гривен (23,7 тысячи долларов) денежного обеспечения и доплат за якобы участие в боевых действиях. Командиру вменяется статья "Злоупотребление служебным положением", ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подчиненному военному – "Уклонение от несения службы", санкция предусматривает до 10 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20250107/odessa-1992756143.html

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тернопольская область, украина, в мире