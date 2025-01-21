https://ria.ru/20250121/ukraina-1994758317.html

На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине

На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине - РИА Новости, 21.01.2025

На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине

Сотни тысяч украинцев погибли из-за бывшего президента США Джо Байдена, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:09:00+03:00

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2025-01-21T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотни тысяч украинцев погибли из-за бывшего президента США Джо Байдена, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.Так он отреагировал на статью журнала Time о том, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского."Байден хотел затяжной войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным прокси для НАТО, которой можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — написал он.На прошлой неделе депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, допустил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек, что, по его словам, примерно в два раза меньше официальной статистики.По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек — безвозвратно.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, нато, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины