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На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994758317.html
На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине
На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине
Сотни тысяч украинцев погибли из-за бывшего президента США Джо Байдена, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотни тысяч украинцев погибли из-за бывшего президента США Джо Байдена, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.Так он отреагировал на статью журнала Time о том, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского."Байден хотел затяжной войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным прокси для НАТО, которой можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — написал он.На прошлой неделе депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, допустил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек, что, по его словам, примерно в два раза меньше официальной статистики.По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек — безвозвратно.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
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в мире, украина, нато, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине

Профессор Дизен обвинил Байдена в гибели сотен тысяч украинцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сотни тысяч украинцев погибли из-за бывшего президента США Джо Байдена, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
Так он отреагировал на статью журнала Time о том, что победа Байдена на Украине обернулась поражением Владимира Зеленского.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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"Байден хотел затяжной войны, чтобы обескровить Россию как противника, а Украина была полезным прокси для НАТО, которой можно было пожертвовать. Сотни тысяч украинцев погибли, и это "победа" Байдена", — написал он.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, допустил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек, что, по его словам, примерно в два раза меньше официальной статистики.
По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, ВСУ с начала спецоперации потеряли 977 315 военнослужащих, в том числе более 365 тысяч человек — безвозвратно.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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