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ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 21.01.2025 (обновлено: 13:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994748224.html
ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал
ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал
У ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска, заявил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу Politeka Online. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:12:00+03:00
2025-01-21T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донбасс
украина
игорь романенко
петр порошенко
владимир путин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска, заявил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу Politeka Online."С теми, что есть в наличии, к сожалению, думаю, что нет. Если появятся дополнительные возможности, тогда можно рассмотреть и такой вариант", — так он ответил на вопрос, хватит ли у украинской армии резервов, чтобы удержать город. Накануне "Украинская правда" писала, что ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ стала критической, во многом это связано с хаосом в управлении войсками. По мнению Романенко, упорные бои за Красноармейск начнутся уже в ближайшее время. При этом генерал отметил, что ВСУ на этом направлении испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом. В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.В декабре, на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин заявил, что за год российские войска освободили 189 населенных пунктов. По словам министра обороны Андрея Белоусова, потери ВСУ в 2024-м превысили 560 тысяч человек убитыми и ранеными, а с начала СВО достигли почти миллиона человек.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html
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в мире, красноармейск, донбасс, украина, игорь романенко, петр порошенко, владимир путин, вооруженные силы украины, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донбасс, Украина, Игорь Романенко, Петр Порошенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Европейская солидарность
ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал

Украинский генерал Романенко: у ВСУ нет ресурсов для удержания Красноармейска

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинские военнослужащие в окопе в районе Красноармейска (Покровска). Январь 2025
Украинские военнослужащие в окопе в районе Красноармейска (Покровска). Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинские военнослужащие в окопе в районе Красноармейска (Покровска). Январь 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска, заявил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу Politeka Online.
"С теми, что есть в наличии, к сожалению, думаю, что нет. Если появятся дополнительные возможности, тогда можно рассмотреть и такой вариант", — так он ответил на вопрос, хватит ли у украинской армии резервов, чтобы удержать город.
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Вчера, 07:03
Накануне "Украинская правда" писала, что ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ стала критической, во многом это связано с хаосом в управлении войсками. По мнению Романенко, упорные бои за Красноармейск начнутся уже в ближайшее время. При этом генерал отметил, что ВСУ на этом направлении испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом.
В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.

Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек.

В декабре, на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин заявил, что за год российские войска освободили 189 населенных пунктов. По словам министра обороны Андрея Белоусова, потери ВСУ в 2024-м превысили 560 тысяч человек убитыми и ранеными, а с начала СВО достигли почти миллиона человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонбассУкраинаИгорь РоманенкоПетр ПорошенкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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