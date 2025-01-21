https://ria.ru/20250121/ukraina-1994748224.html

ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал

ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал - РИА Новости, 21.01.2025

ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ДНР, заявил украинский генерал

У ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска, заявил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу Politeka Online. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:12:00+03:00

2025-01-21T10:12:00+03:00

2025-01-21T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска, заявил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу Politeka Online."С теми, что есть в наличии, к сожалению, думаю, что нет. Если появятся дополнительные возможности, тогда можно рассмотреть и такой вариант", — так он ответил на вопрос, хватит ли у украинской армии резервов, чтобы удержать город. Накануне "Украинская правда" писала, что ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ стала критической, во многом это связано с хаосом в управлении войсками. По мнению Романенко, упорные бои за Красноармейск начнутся уже в ближайшее время. При этом генерал отметил, что ВСУ на этом направлении испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом. В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.В декабре, на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент Владимир Путин заявил, что за год российские войска освободили 189 населенных пунктов. По словам министра обороны Андрея Белоусова, потери ВСУ в 2024-м превысили 560 тысяч человек убитыми и ранеными, а с начала СВО достигли почти миллиона человек.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html

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в мире, красноармейск, донбасс, украина, игорь романенко, петр порошенко, владимир путин, вооруженные силы украины, европейская солидарность