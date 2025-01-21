Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили подход Трампа к конфликту на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994739319.html
В Турции оценили подход Трампа к конфликту на Украине
В Турции оценили подход Трампа к конфликту на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
В Турции оценили подход Трампа к конфликту на Украине
Подход администрации президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине реалистичен, Киеву придется забыть о потерянных во время специальной военной операции РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:51:00+03:00
2025-01-21T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ee216943723bcdc1c288315b63bcc2c.jpg
АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Подход администрации президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине реалистичен, Киеву придется забыть о потерянных во время специальной военной операции территориях, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Йигит Санер. Американские чиновники считают, что для Украины практически невозможно вернуть все утраченные территории, сообщило ранее издание New York Times. Кроме того, по данным издания, хотя НАТО пока не готова пригласить Украину вступить в альянс, чиновники в США считают, что Украина всё ещё может настаивать на большей европейской интеграции, но в том случае, если она улучшит свои результаты на поле боя. Некоторые официальные лица на Западе также полагают, что для Украины "сближение с НАТО и Европой" будет уже победой. "Подход новой американской администрации к конфликту (на Украине) будет принципиально иным. На смену стремлению продолжать войну придет намерение её прекратить. (Дональд) Трамп и его команда придерживаются реалистичного подхода к миру, и Киев должен забыть о потерянных территориях", - заявил собеседник агентства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a602d4df68f5fc141d0110c64842aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
В Турции оценили подход Трампа к конфликту на Украине

Аналитик Санер назвал подход команды Трампа к конфликту на Украине реалистичным

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Подход администрации президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине реалистичен, Киеву придется забыть о потерянных во время специальной военной операции территориях, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Йигит Санер.
Американские чиновники считают, что для Украины практически невозможно вернуть все утраченные территории, сообщило ранее издание New York Times. Кроме того, по данным издания, хотя НАТО пока не готова пригласить Украину вступить в альянс, чиновники в США считают, что Украина всё ещё может настаивать на большей европейской интеграции, но в том случае, если она улучшит свои результаты на поле боя. Некоторые официальные лица на Западе также полагают, что для Украины "сближение с НАТО и Европой" будет уже победой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
20 января, 18:00
"Подход новой американской администрации к конфликту (на Украине) будет принципиально иным. На смену стремлению продолжать войну придет намерение её прекратить. (Дональд) Трамп и его команда придерживаются реалистичного подхода к миру, и Киев должен забыть о потерянных территориях", - заявил собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала