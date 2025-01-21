В Турции оценили подход Трампа к конфликту на Украине
Аналитик Санер назвал подход команды Трампа к конфликту на Украине реалистичным
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Подход администрации президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине реалистичен, Киеву придется забыть о потерянных во время специальной военной операции территориях, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Йигит Санер.
Американские чиновники считают, что для Украины практически невозможно вернуть все утраченные территории, сообщило ранее издание New York Times. Кроме того, по данным издания, хотя НАТО пока не готова пригласить Украину вступить в альянс, чиновники в США считают, что Украина всё ещё может настаивать на большей европейской интеграции, но в том случае, если она улучшит свои результаты на поле боя. Некоторые официальные лица на Западе также полагают, что для Украины "сближение с НАТО и Европой" будет уже победой.
"Подход новой американской администрации к конфликту (на Украине) будет принципиально иным. На смену стремлению продолжать войну придет намерение её прекратить. (Дональд) Трамп и его команда придерживаются реалистичного подхода к миру, и Киев должен забыть о потерянных территориях", - заявил собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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