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Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов - РИА Новости, 21.01.2025
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08:36 21.01.2025 (обновлено: 08:56 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html
Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов
Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов
Дональд Трамп менее чем за час пребывания в должности президента США подписал десятки указов, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Белого дома. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:36:00+03:00
2025-01-21T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дональд Трамп менее чем за час пребывания в должности президента США подписал десятки указов, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Белого дома.На кадрах можно увидеть стол со стопками документов и подписывающего их новоиспеченного американского лидера. На это ушло 47 минут.Среди первых решений, принятых Трампом после возвращения на пост президента:Двадцатого января Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах в ноябре. Трамп стал первым с XIX века политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов

Трамп в первый день в Белом доме подписал десятки указов за 47 минут

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дональд Трамп менее чем за час пребывания в должности президента США подписал десятки указов, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Белого дома.
На кадрах можно увидеть стол со стопками документов и подписывающего их новоиспеченного американского лидера. На это ушло 47 минут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
Вчера, 18:00
Среди первых решений, принятых Трампом после возвращения на пост президента:
  • назначения в администрации, включая уровень кабинета министров;
  • выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;
  • отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе Трамп вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);
  • ограничения на получение американского гражданства по праву рождения;
  • наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
  • помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;
  • распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
  • введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
  • привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
  • исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;
  • директива, предписывающая восстановление свободы слова и "предотвращение государственной цензуры".
Двадцатого января Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах в ноябре. Трамп стал первым с XIX века политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
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