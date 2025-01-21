Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов
Трамп в первый день в Белом доме подписал десятки указов за 47 минут
© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дональд Трамп менее чем за час пребывания в должности президента США подписал десятки указов, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Белого дома.
На кадрах можно увидеть стол со стопками документов и подписывающего их новоиспеченного американского лидера. На это ушло 47 минут.
Среди первых решений, принятых Трампом после возвращения на пост президента:
- назначения в администрации, включая уровень кабинета министров;
- выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;
- отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе Трамп вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);
- ограничения на получение американского гражданства по праву рождения;
- наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
- помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;
- распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
- введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
- привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
- исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;
- директива, предписывающая восстановление свободы слова и "предотвращение государственной цензуры".
Двадцатого января Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах в ноябре. Трамп стал первым с XIX века политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00