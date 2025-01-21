https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html

Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов

Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов

Дональд Трамп менее чем за час пребывания в должности президента США подписал десятки указов, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Белого дома. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:36:00+03:00

2025-01-21T08:36:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Дональд Трамп менее чем за час пребывания в должности президента США подписал десятки указов, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Белого дома.На кадрах можно увидеть стол со стопками документов и подписывающего их новоиспеченного американского лидера. На это ушло 47 минут.Среди первых решений, принятых Трампом после возвращения на пост президента:Двадцатого января Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах в ноябре. Трамп стал первым с XIX века политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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в мире, дональд трамп, сша