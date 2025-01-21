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В РПЦ отреагировали на слова протоиерея об ударах HIMARS и разврате - РИА Новости, 21.01.2025
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Религия
 
13:26 21.01.2025 (обновлено: 19:11 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/udary-1994788666.html
В РПЦ отреагировали на слова протоиерея об ударах HIMARS и разврате
В РПЦ отреагировали на слова протоиерея об ударах HIMARS и разврате - РИА Новости, 21.01.2025
В РПЦ отреагировали на слова протоиерея об ударах HIMARS и разврате
В основе любого конфликта лежит грех, но прямую связь между конкретными грехами в обществе и военными событиями проводить не стоит, и священнослужителям важно... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:26:00+03:00
2025-01-21T19:11:00+03:00
религия
в мире
россия
украина
русская православная церковь
владимир легойда
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В основе любого конфликта лежит грех, но прямую связь между конкретными грехами в обществе и военными событиями проводить не стоит, и священнослужителям важно тщательно взвешивать каждое слово, сказал РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя заявление известного протоиерея Андрея Ткачева о том, что война идет, "потому что семя льется, куда попало", аборты превратили людей "в развратников и убийц", и "из-за убийства невинных Господь наказывает нас "хаймарсами"."Мы все разделяем обеспокоенность, которую в очередной раз выразил в своей проповеди отец Андрей. Безусловно, в основе любого конфликта лежит грех, но в данном случае не стоит проводить прямую линейную связь между конкретными грехами в обществе и военными событиями", — призвал Легойда.По его словам, медийные люди, включая священнослужителей, присутствующих в медиапространстве, "несут огромную ответственность за сказанные слова"."Отец Андрей активный и талантливый человек, но, как многие медийные люди, может иногда эмоционально переходить грань, которую переходить не следует", - отметил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ."Всем нам чрезвычайно важно тщательно продумывать и взвешивать каждое сказанное слово, учитывая также особенности современного медиаполя. Мы нередко видим, как вырванные из контекста слова и фразы могут осознанно или не осознанно искажаться в СМИ", - заключил Легойда.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994758317.html
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в мире, россия, украина, русская православная церковь, владимир легойда, вооруженные силы украины
Религия, В мире, Россия, Украина, Русская православная церковь, Владимир Легойда, Вооруженные силы Украины
В РПЦ отреагировали на слова протоиерея об ударах HIMARS и разврате

РПЦ отреагировала на слова протоиерея Ткачева об ударах HIMARS по РФ за разврат

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В основе любого конфликта лежит грех, но прямую связь между конкретными грехами в обществе и военными событиями проводить не стоит, и священнослужителям важно тщательно взвешивать каждое слово, сказал РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя заявление известного протоиерея Андрея Ткачева о том, что война идет, "потому что семя льется, куда попало", аборты превратили людей "в развратников и убийц", и "из-за убийства невинных Господь наказывает нас "хаймарсами".
"Мы все разделяем обеспокоенность, которую в очередной раз выразил в своей проповеди отец Андрей. Безусловно, в основе любого конфликта лежит грех, но в данном случае не стоит проводить прямую линейную связь между конкретными грехами в обществе и военными событиями", — призвал Легойда.
По его словам, медийные люди, включая священнослужителей, присутствующих в медиапространстве, "несут огромную ответственность за сказанные слова".
"Отец Андрей активный и талантливый человек, но, как многие медийные люди, может иногда эмоционально переходить грань, которую переходить не следует", - отметил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Всем нам чрезвычайно важно тщательно продумывать и взвешивать каждое сказанное слово, учитывая также особенности современного медиаполя. Мы нередко видим, как вырванные из контекста слова и фразы могут осознанно или не осознанно искажаться в СМИ", - заключил Легойда.
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