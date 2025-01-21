В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне
WE: проукраинские республиканцы потеряли главенство в комитетах конгресса США
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уход конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с главенствующих постов в комитетах палаты представителей США стал серьезным ударом по проукраинской части Республиканской партии, пишет издание Washington Examiner.
Ранее, 15 января, спикер палаты представителей Майк Джонсон отправил Тернера в отставку с поста главы комитета по разведке. Как сообщала газета Politico, в качестве причины Джонсон указал на президента США Дональда Трампа. Маккол, в свою очередь, сам отказался от должности главы комитета по иностранным делам в новом созыве конгресса.
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"Республиканская партия перекраивает комитеты <...>, и ее проукраинская фракция в Палате представителей пропустила ряд болезненных ударов. В палате представителей <...> у Украины были союзники-республиканцы в трех важнейших комитетах — <...> Майкл Маккол, <...> Майк Тернер <...> и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. <...> Роджерс — единственный из троицы, кто сохранил свой пост", — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что вместо Маккола и Тернера главами комитетов стали конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфорд, голосовавшие против последнего пакета помощи Киеву. При этом в новый состав комитета по разведке также вошли еще два противника помощи Украине.
Тернер и Маккол в прошлом году среди прочего обращался вместе с несколькими другими республиканцами к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России американским оружием.
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