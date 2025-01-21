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В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне

В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне - РИА Новости, 21.01.2025

В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне

Уход конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с главенствующих постов в комитетах палаты представителей США стал серьезным ударом по проукраинской части... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:30:00+03:00

2025-01-21T04:30:00+03:00

2025-01-21T04:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уход конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с главенствующих постов в комитетах палаты представителей США стал серьезным ударом по проукраинской части Республиканской партии, пишет издание Washington Examiner.Ранее, 15 января, спикер палаты представителей Майк Джонсон отправил Тернера в отставку с поста главы комитета по разведке. Как сообщала газета Politico, в качестве причины Джонсон указал на президента США Дональда Трампа. Маккол, в свою очередь, сам отказался от должности главы комитета по иностранным делам в новом созыве конгресса."Республиканская партия перекраивает комитеты <...>, и ее проукраинская фракция в Палате представителей пропустила ряд болезненных ударов. В палате представителей <...> у Украины были союзники-республиканцы в трех важнейших комитетах — <...> Майкл Маккол, <...> Майк Тернер <...> и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. <...> Роджерс — единственный из троицы, кто сохранил свой пост", — говорится в статье.Кроме того, отмечается, что вместо Маккола и Тернера главами комитетов стали конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфорд, голосовавшие против последнего пакета помощи Киеву. При этом в новый состав комитета по разведке также вошли еще два противника помощи Украине.Тернер и Маккол в прошлом году среди прочего обращался вместе с несколькими другими республиканцами к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России американским оружием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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