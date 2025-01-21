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В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:30 21.01.2025 (обновлено: 04:35 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/udary-1994725886.html
В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне
В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне - РИА Новости, 21.01.2025
В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне
Уход конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с главенствующих постов в комитетах палаты представителей США стал серьезным ударом по проукраинской части... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:30:00+03:00
2025-01-21T04:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
майкл маккол
конгресс сша
палата представителей сша
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уход конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с главенствующих постов в комитетах палаты представителей США стал серьезным ударом по проукраинской части Республиканской партии, пишет издание Washington Examiner.Ранее, 15 января, спикер палаты представителей Майк Джонсон отправил Тернера в отставку с поста главы комитета по разведке. Как сообщала газета Politico, в качестве причины Джонсон указал на президента США Дональда Трампа. Маккол, в свою очередь, сам отказался от должности главы комитета по иностранным делам в новом созыве конгресса."Республиканская партия перекраивает комитеты &lt;...&gt;, и ее проукраинская фракция в Палате представителей пропустила ряд болезненных ударов. В палате представителей &lt;...&gt; у Украины были союзники-республиканцы в трех важнейших комитетах — &lt;...&gt; Майкл Маккол, &lt;...&gt; Майк Тернер &lt;...&gt; и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. &lt;...&gt; Роджерс — единственный из троицы, кто сохранил свой пост", — говорится в статье.Кроме того, отмечается, что вместо Маккола и Тернера главами комитетов стали конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфорд, голосовавшие против последнего пакета помощи Киеву. При этом в новый состав комитета по разведке также вошли еще два противника помощи Украине.Тернер и Маккол в прошлом году среди прочего обращался вместе с несколькими другими республиканцами к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России американским оружием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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в мире, сша, украина, майкл маккол, конгресс сша, палата представителей сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Майкл Маккол, Конгресс США, Палата представителей США
В США рассказали о болезненных ударах по Украине в Вашингтоне

WE: проукраинские республиканцы потеряли главенство в комитетах конгресса США

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уход конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с главенствующих постов в комитетах палаты представителей США стал серьезным ударом по проукраинской части Республиканской партии, пишет издание Washington Examiner.
Ранее, 15 января, спикер палаты представителей Майк Джонсон отправил Тернера в отставку с поста главы комитета по разведке. Как сообщала газета Politico, в качестве причины Джонсон указал на президента США Дональда Трампа. Маккол, в свою очередь, сам отказался от должности главы комитета по иностранным делам в новом созыве конгресса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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13 января, 08:00
"Республиканская партия перекраивает комитеты <...>, и ее проукраинская фракция в Палате представителей пропустила ряд болезненных ударов. В палате представителей <...> у Украины были союзники-республиканцы в трех важнейших комитетах — <...> Майкл Маккол, <...> Майк Тернер <...> и глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. <...> Роджерс — единственный из троицы, кто сохранил свой пост", — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что вместо Маккола и Тернера главами комитетов стали конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфорд, голосовавшие против последнего пакета помощи Киеву. При этом в новый состав комитета по разведке также вошли еще два противника помощи Украине.
Тернер и Маккол в прошлом году среди прочего обращался вместе с несколькими другими республиканцами к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России американским оружием.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМайкл МакколКонгресс СШАПалата представителей США
 
 
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