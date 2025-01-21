https://ria.ru/20250121/ubiystvo-1994814066.html
В Татарстане задержали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
В Татарстане задержали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве - РИА Новости, 21.01.2025
В Татарстане задержали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
Полицейские задержали в Нижнекамске мужчину, признавшегося в убийстве двух женщин, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:05:00+03:00
2025-01-21T15:05:00+03:00
2025-01-21T15:05:00+03:00
происшествия
нижнекамск
нижнекамский район
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КАЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Нижнекамске мужчину, признавшегося в убийстве двух женщин, сообщает МВД по Татарстану. По данным МВД, утром 20 января в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о том, что в доме по улице Чулман произошло двойное убийство. "На месте происшествия в тамбуре обнаружен труп неустановленной женщины и еще один труп женщины обнаружен в квартире. Обе имели множество колото-резанных ранений", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 52-летний местный житель. В 2017 году он был судим по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что после возникшего конфликта нанес ножевые ранения женщинам, которые впоследствии скончались на месте. Вину он признал. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250105/ubiystvo-1992586018.html
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происшествия, нижнекамск, нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Нижнекамск, Нижнекамский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Татарстане задержали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
В Нижнекамске задержали мужчину, признавшегося в убийстве двух женщин