https://ria.ru/20250121/ubiystvo-1994814066.html

В Татарстане задержали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве

В Татарстане задержали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве - РИА Новости, 21.01.2025

В Татарстане задержали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве

Полицейские задержали в Нижнекамске мужчину, признавшегося в убийстве двух женщин, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:05:00+03:00

2025-01-21T15:05:00+03:00

2025-01-21T15:05:00+03:00

происшествия

нижнекамск

нижнекамский район

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россия

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КАЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в Нижнекамске мужчину, признавшегося в убийстве двух женщин, сообщает МВД по Татарстану. По данным МВД, утром 20 января в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о том, что в доме по улице Чулман произошло двойное убийство. "На месте происшествия в тамбуре обнаружен труп неустановленной женщины и еще один труп женщины обнаружен в квартире. Обе имели множество колото-резанных ранений", - говорится в сообщении. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 52-летний местный житель. В 2017 году он был судим по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что после возникшего конфликта нанес ножевые ранения женщинам, которые впоследствии скончались на месте. Вину он признал. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250105/ubiystvo-1992586018.html

https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html

нижнекамск

нижнекамский район

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происшествия, нижнекамск, нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия