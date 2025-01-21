https://ria.ru/20250121/ubiystvo-1994736115.html

Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида

Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида - РИА Новости, 21.01.2025

Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Приморья, который обвиняется в том, что сбросил с пятого этажа свою больную маломобильную тещу,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:45:00+03:00

2025-01-21T07:45:00+03:00

2025-01-21T07:45:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Приморья, который обвиняется в том, что сбросил с пятого этажа свою больную маломобильную тещу, желая избавить своего сына от бремени ухода за ней, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. В июле 2024 года прокуратура сообщала, что мужчину заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа, злоумышленник был против, чтобы его сын ухаживал за пенсионеркой. Возбуждено дело по статье "убийство". Мужчина заключен под стражу. "Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве зятем своей беспомощной тещи. Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Артема. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)", - сказал собеседник. По его словам, согласно предъявленному обвинению, 53-летний фигурант сбросил потерпевшую с высоты более 11 метров, "преследуя циничную цель освободить своего сына от бремени ухода за пожилой бабушкой". "После совершенного преступления фигурант даже позвонил сыну и рассказал о содеянном, чем шокировал молодого человека, который уважительно относился к уходу за пожилой родственницей", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край