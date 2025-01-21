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Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида - РИА Новости, 21.01.2025
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07:45 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ubiystvo-1994736115.html
Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида
Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида - РИА Новости, 21.01.2025
Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Приморья, который обвиняется в том, что сбросил с пятого этажа свою больную маломобильную тещу,... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:45:00+03:00
2025-01-21T07:45:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Приморья, который обвиняется в том, что сбросил с пятого этажа свою больную маломобильную тещу, желая избавить своего сына от бремени ухода за ней, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. В июле 2024 года прокуратура сообщала, что мужчину заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа, злоумышленник был против, чтобы его сын ухаживал за пенсионеркой. Возбуждено дело по статье "убийство". Мужчина заключен под стражу. "Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве зятем своей беспомощной тещи. Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Артема. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)", - сказал собеседник. По его словам, согласно предъявленному обвинению, 53-летний фигурант сбросил потерпевшую с высоты более 11 метров, "преследуя циничную цель освободить своего сына от бремени ухода за пожилой бабушкой". "После совершенного преступления фигурант даже позвонил сыну и рассказал о содеянном, чем шокировал молодого человека, который уважительно относился к уходу за пожилой родственницей", - отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Жителя Приморья обвинили в убийстве тещи-инвалида

Жителя Приморья обвинили в том, что сбросил с пятого этажа свою тещу-инвалида

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Приморья, который обвиняется в том, что сбросил с пятого этажа свою больную маломобильную тещу, желая избавить своего сына от бремени ухода за ней, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
В июле 2024 года прокуратура сообщала, что мужчину заподозрили в убийстве своей практически лежачей больной тещи, которую он, по версии следствия, сбросил с пятого этажа, злоумышленник был против, чтобы его сын ухаживал за пенсионеркой. Возбуждено дело по статье "убийство". Мужчина заключен под стражу.
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"Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве зятем своей беспомощной тещи. Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Артема. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)", - сказал собеседник.
По его словам, согласно предъявленному обвинению, 53-летний фигурант сбросил потерпевшую с высоты более 11 метров, "преследуя циничную цель освободить своего сына от бремени ухода за пожилой бабушкой".
"После совершенного преступления фигурант даже позвонил сыну и рассказал о содеянном, чем шокировал молодого человека, который уважительно относился к уходу за пожилой родственницей", - отметили в прокуратуре.
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