https://ria.ru/20250121/turtsiya-1994839839.html

После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек

После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек - РИА Новости, 21.01.2025

После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании четырех человек в рамках расследования гибели 66 человек в отеле в провинции Болу, среди задержанных... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:43:00+03:00

2025-01-21T16:43:00+03:00

2025-01-21T16:43:00+03:00

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СТАМБУЛ, 21 янв – РИА Новости. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании четырех человек в рамках расследования гибели 66 человек в отеле в провинции Болу, среди задержанных владелец гостиницы. Отель на турецком курорте Карталкая, где произошел пожар с 66 жертвами, регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. "В рамках расследования пожара в отеле… задержаны четверо человек, в том числе владелец гостиницы", - заявил Тунч в соцсети X. По его словам, пять экспертов продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов. По последним данным, в пожаре погибли 66 человек, пострадал 51, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Огонь охватил здание в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.

https://ria.ru/20250114/stambul-1993748589.html

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