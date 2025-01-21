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После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек - РИА Новости, 21.01.2025
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16:43 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/turtsiya-1994839839.html
После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек
После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек - РИА Новости, 21.01.2025
После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании четырех человек в рамках расследования гибели 66 человек в отеле в провинции Болу, среди задержанных... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:43:00+03:00
2025-01-21T16:43:00+03:00
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СТАМБУЛ, 21 янв – РИА Новости. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании четырех человек в рамках расследования гибели 66 человек в отеле в провинции Болу, среди задержанных владелец гостиницы. Отель на турецком курорте Карталкая, где произошел пожар с 66 жертвами, регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. "В рамках расследования пожара в отеле… задержаны четверо человек, в том числе владелец гостиницы", - заявил Тунч в соцсети X. По его словам, пять экспертов продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов. По последним данным, в пожаре погибли 66 человек, пострадал 51, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Огонь охватил здание в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.
https://ria.ru/20250114/stambul-1993748589.html
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в мире, турция
В мире, Турция
После пожара в отеле в турецкой провинции Болу задержали четырех человек

Минюст Турции заявил о задержании четырех человек после пожара в отеле в Болу

© Getty Images / Anadolu/Evrim AydinПожарные после тушения пожара в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
Пожарные после тушения пожара в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Evrim Aydin
Пожарные после тушения пожара в отеле на горнолыжном курорте в турецком Болу
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СТАМБУЛ, 21 янв – РИА Новости. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании четырех человек в рамках расследования гибели 66 человек в отеле в провинции Болу, среди задержанных владелец гостиницы.
Отель на турецком курорте Карталкая, где произошел пожар с 66 жертвами, регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой.
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"В рамках расследования пожара в отеле… задержаны четверо человек, в том числе владелец гостиницы", - заявил Тунч в соцсети X.
По его словам, пять экспертов продолжают работы на месте пожара с целью установления причин возгорания и выявления недочетов.
По последним данным, в пожаре погибли 66 человек, пострадал 51, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Огонь охватил здание в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.
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