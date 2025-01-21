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На севере Турции прогремел взрыв в гостинице - РИА Новости, 21.01.2025
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11:39 21.01.2025 (обновлено: 11:40 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/turtsiya-1994764203.html
На севере Турции прогремел взрыв в гостинице
На севере Турции прогремел взрыв в гостинице - РИА Новости, 21.01.2025
На севере Турции прогремел взрыв в гостинице
Взрыв прогремел во вторник в гостинице в турецкой провинции Сивас на севере страны, пострадали как минимум четыре человека, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:39:00+03:00
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в гостинице в турецкой провинции Сивас на севере страны, пострадали как минимум четыре человека, сообщила газета Hürriyet. По данным газеты, произошла утечка газа в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз Дагы. "В результате прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодежи и спорта Сиваса", - сообщило издание. Один из спортсменов тяжело ранен, его эвакуировали вертолетом. Ранее во вторник в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу на западе страны погибли десять человек, ранены 32 человека, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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в мире, сивас (провинция), турция
В мире, Сивас (провинция), Турция
На севере Турции прогремел взрыв в гостинице

Hrriyet: 4 человека пострадали при взрыве в гостинице в турецкой провинции Сивас

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в гостинице в турецкой провинции Сивас на севере страны, пострадали как минимум четыре человека, сообщила газета Hürriyet.
По данным газеты, произошла утечка газа в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз Дагы.
«
"В результате прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодежи и спорта Сиваса", - сообщило издание.
Один из спортсменов тяжело ранен, его эвакуировали вертолетом.
Ранее во вторник в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу на западе страны погибли десять человек, ранены 32 человека, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
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