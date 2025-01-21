https://ria.ru/20250121/turtsiya-1994764203.html

На севере Турции прогремел взрыв в гостинице

На севере Турции прогремел взрыв в гостинице - РИА Новости, 21.01.2025

На севере Турции прогремел взрыв в гостинице

Взрыв прогремел во вторник в гостинице в турецкой провинции Сивас на севере страны, пострадали как минимум четыре человека, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:39:00+03:00

2025-01-21T11:39:00+03:00

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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в гостинице в турецкой провинции Сивас на севере страны, пострадали как минимум четыре человека, сообщила газета Hürriyet. По данным газеты, произошла утечка газа в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз Дагы. "В результате прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодежи и спорта Сиваса", - сообщило издание. Один из спортсменов тяжело ранен, его эвакуировали вертолетом. Ранее во вторник в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу на западе страны погибли десять человек, ранены 32 человека, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

https://ria.ru/20250121/pozhary-1994746201.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сивас (провинция), турция