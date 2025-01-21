https://ria.ru/20250121/turtsiya-1994740525.html
Число погибших при пожаре на турецком курорте увеличилось до десяти
Число погибших при пожаре на турецком курорте увеличилось до десяти - РИА Новости, 21.01.2025
Число погибших при пожаре на турецком курорте увеличилось до десяти
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецком Болу возросло до десяти, пострадали 32 человека, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:10:00+03:00
2025-01-21T09:10:00+03:00
2025-01-21T12:09:00+03:00
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СТАМБУЛ, 21 янв – РИА Новости. Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецком Болу возросло до десяти, пострадали 32 человека, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.Министр ранее сообщил, что информация о пожаре в одном из отелей курорта поступила в 03.27 (время совпадает с мск), в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников различных служб."По предварительным оценкам, погибли десять человек, пострадали 32", - написал Ерликая.Ранее СМИ сообщали о шести погибших.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, новости - туризм
Туризм, В мире, Турция, Новости - Туризм
Число погибших при пожаре на турецком курорте увеличилось до десяти
МВД: число погибших при пожаре на турецком горнолыжном курорте Болу достигло 10