https://ria.ru/20250121/turtsiya-1994737881.html

Посольство в Турции не получало сведений о пострадавших от пожара россиянах

Посольство в Турции не получало сведений о пострадавших от пожара россиянах - РИА Новости, 21.01.2025

Посольство в Турции не получало сведений о пострадавших от пожара россиянах

Посольство РФ в Турции не получало сведений о погибших или пострадавших россиянах при пожаре на горнолыжном курорте в Болу. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:28:00+03:00

2025-01-21T08:28:00+03:00

2025-01-21T08:33:00+03:00

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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Турции не получало сведений о погибших или пострадавших россиянах при пожаре на горнолыжном курорте в Болу. По данным властей, в результате пожара шесть человек погибли, 31 пострадал. "По данным властей, в горнолыжном отеле Карталкая находилось 237 человек... Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении российского диппредставительства.

https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция