https://ria.ru/20250121/turtsiya-1994737881.html
Посольство в Турции не получало сведений о пострадавших от пожара россиянах
Посольство в Турции не получало сведений о пострадавших от пожара россиянах - РИА Новости, 21.01.2025
Посольство в Турции не получало сведений о пострадавших от пожара россиянах
Посольство РФ в Турции не получало сведений о погибших или пострадавших россиянах при пожаре на горнолыжном курорте в Болу. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:28:00+03:00
2025-01-21T08:28:00+03:00
2025-01-21T08:33:00+03:00
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АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Турции не получало сведений о погибших или пострадавших россиянах при пожаре на горнолыжном курорте в Болу. По данным властей, в результате пожара шесть человек погибли, 31 пострадал. "По данным властей, в горнолыжном отеле Карталкая находилось 237 человек... Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении российского диппредставительства.
https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция
В мире, Россия, Турция, Туризм
Посольство в Турции не получало сведений о пострадавших от пожара россиянах
Посольство не получало сведений о пострадавших при пожаре в Болу россиянах
АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Турции не получало сведений о погибших или пострадавших россиянах при пожаре на горнолыжном курорте в Болу.
По данным властей, в результате пожара шесть человек погибли, 31 пострадал.
"По данным властей, в горнолыжном отеле Карталкая находилось 237 человек... Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении российского диппредставительства.