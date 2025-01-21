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В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти - РИА Новости, 21.01.2025
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17:44 21.01.2025
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В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти
В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти - РИА Новости, 21.01.2025
В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти
Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:44:00+03:00
2025-01-21T17:44:00+03:00
россия
михаил делягин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента. Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он. Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".
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россия, михаил делягин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Михаил Делягин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти

Депутат Делягин предложил признать ЦБ федеральным органом государственной власти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он.
Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".
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РоссияМихаил ДелягинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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