https://ria.ru/20250121/tsentrobank-1994858501.html

В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти

В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти - РИА Новости, 21.01.2025

В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти

Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:44:00+03:00

2025-01-21T17:44:00+03:00

2025-01-21T17:44:00+03:00

россия

михаил делягин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента. Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он. Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html

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россия, михаил делягин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)