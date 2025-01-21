https://ria.ru/20250121/tsentrobank-1994858501.html
В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти
В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти - РИА Новости, 21.01.2025
В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти
Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:44:00+03:00
2025-01-21T17:44:00+03:00
2025-01-21T17:44:00+03:00
россия
михаил делягин
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_521f3ea8971a23babfeb82d0b5195701.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду") внес в Госдуму законопроект, который признает Банк России федеральным органом государственной власти, следует из базы данных нижней палаты парламента. Депутат обращает внимание, что Центральный банк РФ по своей природе и исполняемым им функциям "объективно является" федеральным органом государственной власти. Однако в Конституции РФ и действующей редакции о ЦБ это указывается не прямо, а в косвенной форме: через указание в связи с ним на "другие органы государственной власти", считает он. Это, согласно пояснительной записке к законопроекту, "порождает многочисленные недоразумения (включая широко распространенные требования общественности "национализировать Банк России"), во избежание которых разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации".
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_6d94c8616c6ce772d8ed4ffe747c58fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил делягин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Михаил Делягин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуму внесли проект о признании Банка России федеральным органом власти
Депутат Делягин предложил признать ЦБ федеральным органом государственной власти