Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об уходе в отставку из-за провала армии
Начальник генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года
© AP Photo / Maya AlleruzzoНачальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года, причиной своего ухода Халеви называет провал ЦАХАЛ 7 октября в 2023 году, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
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"Сегодня я сообщил министру обороны, что в силу признания моей ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября (2023 года - ред.), и учитывая достижения армии достижения и реализацию сделки по освобождению заложников, прошу завершить срок своих полномочий 6 марта 2025 года", - цитирует телеканал заявление Халеви.
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В своем заявлении начальник генштаба ЦАХАЛ уточняет, что до отставки планирует укрепить подготовку армии к задачам в сфере безопасности, после чего качественно и основательно передаст командование преемнику. Халеви также отправил свое заявление об отставке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
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Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.