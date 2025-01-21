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Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об уходе в отставку из-за провала армии - РИА Новости, 21.01.2025
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17:16 21.01.2025 (обновлено: 17:20 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tsakhal-1994848394.html
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об уходе в отставку из-за провала армии
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об уходе в отставку из-за провала армии - РИА Новости, 21.01.2025
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об уходе в отставку из-за провала армии
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года, причиной своего ухода Халеви называет провал ЦАХАЛ РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:16:00+03:00
2025-01-21T17:20:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года, причиной своего ухода Халеви называет провал ЦАХАЛ 7 октября в 2023 году, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. "Сегодня я сообщил министру обороны, что в силу признания моей ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября (2023 года - ред.), и учитывая достижения армии достижения и реализацию сделки по освобождению заложников, прошу завершить срок своих полномочий 6 марта 2025 года", - цитирует телеканал заявление Халеви. В своем заявлении начальник генштаба ЦАХАЛ уточняет, что до отставки планирует укрепить подготовку армии к задачам в сфере безопасности, после чего качественно и основательно передаст командование преемнику. Халеви также отправил свое заявление об отставке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/izrail-1994455742.html
https://ria.ru/20241106/galant-1982060102.html
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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Начальник генштаба ЦАХАЛ заявил об уходе в отставку из-за провала армии

Начальник генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года

© AP Photo / Maya AlleruzzoНачальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку 6 марта 2025 года, причиной своего ухода Халеви называет провал ЦАХАЛ 7 октября в 2023 году, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
«
"Сегодня я сообщил министру обороны, что в силу признания моей ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября (2023 года - ред.), и учитывая достижения армии достижения и реализацию сделки по освобождению заложников, прошу завершить срок своих полномочий 6 марта 2025 года", - цитирует телеканал заявление Халеви.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Министр нацбезопасности Израиля подал заявление об отставке
19 января, 11:40
В своем заявлении начальник генштаба ЦАХАЛ уточняет, что до отставки планирует укрепить подготовку армии к задачам в сфере безопасности, после чего качественно и основательно передаст командование преемнику. Халеви также отправил свое заявление об отставке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Бывший министр обороны Израиля назвал причину отставки
6 ноября 2024, 00:55
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильКатарЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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