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Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами

Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами - РИА Новости, 21.01.2025

Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава может ввести равные импортные пошлины на товары из США в случае решения американского президента Дональда Трампа РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:43:00+03:00

2025-01-21T17:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава может ввести равные импортные пошлины на товары из США в случае решения американского президента Дональда Трампа повысить их против канадского импорта."Прежде всего, все находится на рассмотрении. Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке", - сообщил он журналистам во вторник.Трюдо подчеркнул, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на канадские товары, то Оттаве может потребоваться ответить "эквивалентными пошлинами" на импорт из Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250109/kanada-1992918356.html

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сша, канада, оттава, джастин трюдо, дональд трамп, в мире