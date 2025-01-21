Рейтинг@Mail.ru
Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 21.01.2025 (обновлено: 17:52 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tryudo-1994858396.html
Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами
Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами - РИА Новости, 21.01.2025
Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами
Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава может ввести равные импортные пошлины на товары из США в случае решения американского президента Дональда Трампа РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:43:00+03:00
2025-01-21T17:52:00+03:00
сша
канада
оттава
джастин трюдо
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава может ввести равные импортные пошлины на товары из США в случае решения американского президента Дональда Трампа повысить их против канадского импорта."Прежде всего, все находится на рассмотрении. Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке", - сообщил он журналистам во вторник.Трюдо подчеркнул, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на канадские товары, то Оттаве может потребоваться ответить "эквивалентными пошлинами" на импорт из Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250109/kanada-1992918356.html
сша
канада
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_48cc58dcc354f5da9b171b0c213e0b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, оттава, джастин трюдо, дональд трамп, в мире
США, Канада, Оттава, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, В мире
Трюдо пригрозил США ответными импортными пошлинами

Трюдо заявил, что Канада может ввести равные импортные пошлины на товары из США

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава может ввести равные импортные пошлины на товары из США в случае решения американского президента Дональда Трампа повысить их против канадского импорта.
"Прежде всего, все находится на рассмотрении. Я поддерживаю принцип доллар за доллар в вопросе установления тарифов. Это то, что мы собираемся рассматривать в обязательном порядке", - сообщил он журналистам во вторник.
Трюдо подчеркнул, что если Трамп решит ввести импортные пошлины в 25% на канадские товары, то Оттаве может потребоваться ответить "эквивалентными пошлинами" на импорт из Соединенных Штатов.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Канаде рассказали о цели пошлин в отношении США
9 января, 12:45
 
СШАКанадаОттаваДжастин ТрюдоДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала