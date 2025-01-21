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Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025
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14:02 21.01.2025 (обновлено: 15:50 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/trump-1994799834.html
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда международных соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:02:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
сергей лавров
вашингтон (штат)
брикс
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда международных соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы США в мире, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.Он отметил, что интерес Вашингтона на мировой арене не менялся от того, кто находился в Белом доме: демократы или республиканцы."Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — подчеркнул Лавров.Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Также американский президент подписал указы о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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в мире, сша, дональд трамп, сергей лавров, вашингтон (штат), брикс
В мире, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), БРИКС
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике

Лавров: угрозы Трампа говорят, какими методами он будет продвигать интересы США

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда международных соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы США в мире, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
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Он отметил, что интерес Вашингтона на мировой арене не менялся от того, кто находился в Белом доме: демократы или республиканцы.
"Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — подчеркнул Лавров.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Также американский президент подписал указы о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.
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В миреСШАДональд ТрампСергей ЛавровВашингтон (штат)БРИКС
 
 
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