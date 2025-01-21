Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
Лавров: угрозы Трампа говорят, какими методами он будет продвигать интересы США
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда международных соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы США в мире, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Он отметил, что интерес Вашингтона на мировой арене не менялся от того, кто находился в Белом доме: демократы или республиканцы.
"Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — подчеркнул Лавров.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Также американский президент подписал указы о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.