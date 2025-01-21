https://ria.ru/20250121/trump-1994799834.html

Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике

Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике

Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда международных соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:02:00+03:00

2025-01-21T14:02:00+03:00

2025-01-21T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда международных соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы США в мире, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.Он отметил, что интерес Вашингтона на мировой арене не менялся от того, кто находился в Белом доме: демократы или республиканцы."Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — подчеркнул Лавров.Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением "100-процентных пошлин", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. Также американский президент подписал указы о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, сергей лавров, вашингтон (штат), брикс