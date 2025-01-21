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Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова - РИА Новости, 21.01.2025
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10:57 21.01.2025 (обновлено: 11:19 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова - РИА Новости, 21.01.2025
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова
Состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в заложниках в секторе Газа, "удовлетворительное, но не положительное", палестинское движение... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:57:00+03:00
2025-01-21T11:19:00+03:00
россия
израиль
хамас
в мире
катар
египет
международный комитет красного креста (мккк)
анатолий викторов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в заложниках в секторе Газа, "удовлетворительное, но не положительное", палестинское движение ХАМАС дало обещание его освободить, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов."Александр Труфанов - сын российской гражданки Елены Труфановой, которая благодаря большим усилиям, предпринятым российскими дипломатами и военными, руководством МИД, она сама, Елена Труфанова, была освобождена в прошлом году в ноябре... Есть сведения, что он был ранен, состояние здоровья его не совсем удовлетворительное... удовлетворительное, но не положительное", - сказал Викторов в эфире "России-24".Он подчеркнул, что Труфанова уже более года ждет возвращения из Газы своего сына, захваченного бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года, и выразил надежду, что за оставшиеся несколько дней ему не станет хуже."Есть твердое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российской стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этой сделки", - сказал дипломат.Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил РИА Новости, что РФ приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова.Израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) 19 января передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней
https://ria.ru/20250120/khamas-1994713846.html
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россия, израиль, хамас, в мире, катар, египет, международный комитет красного креста (мккк), анатолий викторов
Россия, Израиль, ХАМАС, В мире, Катар, Египет, Международный комитет Красного Креста (МККК), Анатолий Викторов
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова

Посол РФ в Израиле заявил, что состояние Труфанова удовлетворительное

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Состояние здоровья россиянина Александра Труфанова, находящегося в заложниках в секторе Газа, "удовлетворительное, но не положительное", палестинское движение ХАМАС дало обещание его освободить, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
"Александр Труфанов - сын российской гражданки Елены Труфановой, которая благодаря большим усилиям, предпринятым российскими дипломатами и военными, руководством МИД, она сама, Елена Труфанова, была освобождена в прошлом году в ноябре... Есть сведения, что он был ранен, состояние здоровья его не совсем удовлетворительное... удовлетворительное, но не положительное", - сказал Викторов в эфире "России-24".
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
ХАМАС назвало дату освобождения второй партии заложников
20 января, 23:42
Он подчеркнул, что Труфанова уже более года ждет возвращения из Газы своего сына, захваченного бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года, и выразил надежду, что за оставшиеся несколько дней ему не станет хуже.
"Есть твердое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российской стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этой сделки", - сказал дипломат.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии
20 января, 10:02
Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил РИА Новости, что РФ приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова.
Израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) 19 января передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС объяснило задержку с передачей имен освобождаемых заложников
19 января, 10:06
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Путин попросил МИД сделать все для освобождения российского заложника ХАМАС
20 января, 16:57
 
РоссияИзраильХАМАСВ миреКатарЕгипетМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Анатолий Викторов
 
 
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