https://ria.ru/20250121/trevoga-1994727965.html

В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников

В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025

В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на территории Саратовской области, сообщается в мобильном приложении МЧС РФ. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:59:00+03:00

2025-01-21T04:59:00+03:00

2025-01-21T04:59:00+03:00

саратовская область

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на территории Саратовской области, сообщается в мобильном приложении МЧС РФ. Объявление об угрозе атаки БПЛА появилось в 02.54 (01.54 мск), спустя почти три часа тревогу отменили. "Саратовская область. Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотников", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на вторник приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения.

https://ria.ru/20250121/ataka-1994724554.html

https://ria.ru/20250121/kiev-1994716604.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность