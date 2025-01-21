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В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025
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04:59 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/trevoga-1994727965.html
В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников
В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025
В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на территории Саратовской области, сообщается в мобильном приложении МЧС РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:59:00+03:00
2025-01-21T04:59:00+03:00
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на территории Саратовской области, сообщается в мобильном приложении МЧС РФ. Объявление об угрозе атаки БПЛА появилось в 02.54 (01.54 мск), спустя почти три часа тревогу отменили. "Саратовская область. Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотников", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на вторник приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения.
https://ria.ru/20250121/ataka-1994724554.html
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саратовская область
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саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Саратовской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников

МЧС: в Саратовской области отменили сигнал опасности атаки беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на территории Саратовской области, сообщается в мобильном приложении МЧС РФ.
Объявление об угрозе атаки БПЛА появилось в 02.54 (01.54 мск), спустя почти три часа тревогу отменили.
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"Саратовская область. Внимание! Отбой угрозы атаки беспилотников", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы Саратовской области в ночь на вторник приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, локально работают системы оповещения.
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Саратовская областьРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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