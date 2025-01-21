https://ria.ru/20250121/trevoga-1994719665.html
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2025
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Экстренные службы Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:06:00+03:00
2025-01-21T02:06:00+03:00
2025-01-21T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экстренные службы Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.
https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, роман бусаргин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин, Безопасность
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области работают системы оповещения об угрозе атаки БПЛА