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В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА
В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2025
В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T00:48:00+03:00
2025-01-21T00:48:00+03:00
2025-01-21T00:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых пространств", - написал глава региона.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Безопасность
В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Анохин: в Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА