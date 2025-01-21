Во Франции испугались "пинка под зад" от Трампа
Лекорню назвал слова Трампа "пинком под зад" для ЕС, чтобы задуматься о обороне
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "жесткие" слова президента Дональда Трампа могут стать "пинком под зад" для европейских стран, чтобы заняться автономностью обороны Евросоюза.
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"Для европейских столиц, говоря грубо, это серьезный удар под зад, потому что уже многие десятилетия, включая 1960-е годы в начале холодной войны, всегда было искушение расположиться под американским ядерным зонтиком", - сказал Лекорню в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, Франция никогда не передавала свою безопасность в руки Вашингтона в отличие от других стран. В пример он привел Великобританию, силы ядерного сдерживания которой зависят от американской помощи.
"Может быть, жесткость слов американского президента сможет, наконец, привести к шоку и к осознанию", - добавил он.
Кроме того, министр заявил о недопустимости того, чтобы в ущерб оборонной автономности страны европейские страны нарастили поставки американского оружия, чтобы избежать "торговой войны" с США.
"Мы не будем обменивать нашу военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, на немецкие автомобили", - сказал он.
Ранее вице-председатель Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии Стефан Сежурне заявил, что Евросоюз рассматривает сделку с Вашингтоном о росте инвестиций в американский ВПК в обмен на то, что не будет начата "торговая война" с Евросоюзом.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".