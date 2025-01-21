https://ria.ru/20250121/tramp-1994895871.html

Во Франции испугались "пинка под зад" от Трампа

Во Франции испугались "пинка под зад" от Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

Во Франции испугались "пинка под зад" от Трампа

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "жесткие" слова президента Дональда Трампа могут стать "пинком под зад" для европейских стран, чтобы... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T23:26:00+03:00

2025-01-21T23:26:00+03:00

2025-01-21T23:26:00+03:00

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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что "жесткие" слова президента Дональда Трампа могут стать "пинком под зад" для европейских стран, чтобы заняться автономностью обороны Евросоюза. В день своей инаугурации Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы и что США потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем остальные члены альянса. "Для европейских столиц, говоря грубо, это серьезный удар под зад, потому что уже многие десятилетия, включая 1960-е годы в начале холодной войны, всегда было искушение расположиться под американским ядерным зонтиком", - сказал Лекорню в эфире радиостанции France Inter. По его словам, Франция никогда не передавала свою безопасность в руки Вашингтона в отличие от других стран. В пример он привел Великобританию, силы ядерного сдерживания которой зависят от американской помощи. "Может быть, жесткость слов американского президента сможет, наконец, привести к шоку и к осознанию", - добавил он. Кроме того, министр заявил о недопустимости того, чтобы в ущерб оборонной автономности страны европейские страны нарастили поставки американского оружия, чтобы избежать "торговой войны" с США. "Мы не будем обменивать нашу военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, на немецкие автомобили", - сказал он. Ранее вице-председатель Еврокомиссии по вопросам индустриальной стратегии Стефан Сежурне заявил, что Евросоюз рассматривает сделку с Вашингтоном о росте инвестиций в американский ВПК в обмен на то, что не будет начата "торговая война" с Евросоюзом. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".

https://ria.ru/20250121/tramp-1994836530.html

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994883709.html

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в мире, франция, сша, дональд трамп, себастьян лекорню, нато, евросоюз