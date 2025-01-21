https://ria.ru/20250121/tramp-1994862008.html

Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США

Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США - РИА Новости, 21.01.2025

Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США

Приоритетом Дональда Трампа на посту президента США станет внутренняя политика, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:50:00+03:00

2025-01-21T17:50:00+03:00

2025-01-21T17:50:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

владимир джаралла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Приоритетом Дональда Трампа на посту президента США станет внутренняя политика, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. "Заявления Трампа показывают, что целиком и полностью его интересы занимают дела американские, и внутренняя политика для него является приоритетной, главным, чему он собирается посвящать свое время и основные усилия. Американское внимание в значительной мере будет посвящено самим себе, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение к этим проблемам", - сказал Джаралла. При этом, по его словам, Трампу следует помнить, что его противники не разгромлены и продолжат оказывать влияние на общественное мнение в стране. В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250121/trump-1994799834.html

https://ria.ru/20250121/pomosch-1994783711.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир джаралла