Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tramp-1994862008.html
Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США
Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США - РИА Новости, 21.01.2025
Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США
Приоритетом Дональда Трампа на посту президента США станет внутренняя политика, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:50:00+03:00
2025-01-21T17:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир джаралла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Приоритетом Дональда Трампа на посту президента США станет внутренняя политика, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. "Заявления Трампа показывают, что целиком и полностью его интересы занимают дела американские, и внутренняя политика для него является приоритетной, главным, чему он собирается посвящать свое время и основные усилия. Американское внимание в значительной мере будет посвящено самим себе, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение к этим проблемам", - сказал Джаралла. При этом, по его словам, Трампу следует помнить, что его противники не разгромлены и продолжат оказывать влияние на общественное мнение в стране. В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
https://ria.ru/20250121/trump-1994799834.html
https://ria.ru/20250121/pomosch-1994783711.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир джаралла
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Джаралла
Эксперт рассказал о приоритетах Трампа на посту президента США

Политолог Джаралла: главным приоритетом Трампа станет внутренняя политика

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Приоритетом Дональда Трампа на посту президента США станет внутренняя политика, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
«
"Заявления Трампа показывают, что целиком и полностью его интересы занимают дела американские, и внутренняя политика для него является приоритетной, главным, чему он собирается посвящать свое время и основные усилия. Американское внимание в значительной мере будет посвящено самим себе, а весь остальной мир будет рассматриваться как приложение к этим проблемам", - сказал Джаралла.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
Вчера, 14:02
При этом, по его словам, Трампу следует помнить, что его противники не разгромлены и продолжат оказывать влияние на общественное мнение в стране.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Раде оценили решение Трампа о приостановке помощи другим странам
Вчера, 12:59
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Джаралла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала