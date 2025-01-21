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Во Франции оценили совет Трампа Макрону - РИА Новости, 21.01.2025
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16:23 21.01.2025 (обновлено: 16:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994836530.html
Во Франции оценили совет Трампа Макрону
Во Франции оценили совет Трампа Макрону - РИА Новости, 21.01.2025
Во Франции оценили совет Трампа Макрону
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал совет выйти из Евросоюза, который президент США Дональд Трамп дал несколько лет назад... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:23:00+03:00
2025-01-21T16:25:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
евросоюз
сша
дональд трамп
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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал совет выйти из Евросоюза, который президент США Дональд Трамп дал несколько лет назад французскому лидеру Эммануэлю Макрону, "лучшим", который можно было дать. "Трамп дал Макрону совет, что "Франция должна выйти из Европы"! Чтобы она покинула ЕС. Лучший совет, который он мог ему дать!" - написал Филиппо. Лидер "Патриотов" в своей публикации напомнил, что Макрон отверг эту идею, и упрекнул президента Франции в отсутствии патриотизма. В 2018 году газета Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники сообщила, что Трамп спрашивал у Макрона, почему он не выйдет из ЕС. По информации издания, президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.
https://ria.ru/20250120/pushkov-1994707245.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз, сша, дональд трамп
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Евросоюз, США, Дональд Трамп
Во Франции оценили совет Трампа Макрону

Филлипо назвал совет Трампа Макрону выйти из ЕС лучшим, который можно дать

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал совет выйти из Евросоюза, который президент США Дональд Трамп дал несколько лет назад французскому лидеру Эммануэлю Макрону, "лучшим", который можно было дать.
"Трамп дал Макрону совет, что "Франция должна выйти из Европы"! Чтобы она покинула ЕС. Лучший совет, который он мог ему дать!" - написал Филиппо.
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Лидер "Патриотов" в своей публикации напомнил, что Макрон отверг эту идею, и упрекнул президента Франции в отсутствии патриотизма.
В 2018 году газета Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники сообщила, что Трамп спрашивал у Макрона, почему он не выйдет из ЕС. По информации издания, президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.
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В миреФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвросоюзСШАДональд Трамп
 
 
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