https://ria.ru/20250121/tramp-1994836530.html

Во Франции оценили совет Трампа Макрону

Во Франции оценили совет Трампа Макрону - РИА Новости, 21.01.2025

Во Франции оценили совет Трампа Макрону

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал совет выйти из Евросоюза, который президент США Дональд Трамп дал несколько лет назад... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:23:00+03:00

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2025-01-21T16:25:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 янв - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X назвал совет выйти из Евросоюза, который президент США Дональд Трамп дал несколько лет назад французскому лидеру Эммануэлю Макрону, "лучшим", который можно было дать. "Трамп дал Макрону совет, что "Франция должна выйти из Европы"! Чтобы она покинула ЕС. Лучший совет, который он мог ему дать!" - написал Филиппо. Лидер "Патриотов" в своей публикации напомнил, что Макрон отверг эту идею, и упрекнул президента Франции в отсутствии патриотизма. В 2018 году газета Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники сообщила, что Трамп спрашивал у Макрона, почему он не выйдет из ЕС. По информации издания, президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.

https://ria.ru/20250120/pushkov-1994707245.html

https://ria.ru/20250120/trump-1994673298.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз, сша, дональд трамп