На Трампа подали в суд за указ об увольнениях госслужащих, пишет Bloomberg
Bloomberg: на Трампа подали в суд за упрощение увольнения федеральных служащих
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп столкнулся с судебным иском в связи с подписанным указом, который упрощает процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих, сообщает агентство Bloomberg.
"На президента Дональда Трампа подали в суд в связи с указом, упрощающим увольнение высокопоставленных сотрудников государственной службы", - сообщается в материале.
По данным издания, иск был подан в федеральный суд Вашингтона Национальным профсоюзом казначейских служащих (National Treasury Employees Union), представляющим интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов.
"Этот указ существенно трансформирует гражданскую службу, создав новую категорию исключительных сотрудников, которые могут быть уволены без предоставления права на апелляцию", - приводит Bloomberg фрагмент из иска.
Оспариваемый указ восстанавливает распоряжение, подписанное Трампом незадолго до поражения на выборах 2020 года. Этот документ предусматривал создание новой категории федеральных служащих под названием Schedule F, которые теряли часть служебных гарантий. Экс-президент Джо Байден отменил этот указ на третий день своего срока до его вступления в силу.