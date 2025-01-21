https://ria.ru/20250121/tramp-1994833289.html
Дизайнер увидел послание в образе Меланьи Трамп на инаугурации
Дизайнер увидел послание в образе Меланьи Трамп на инаугурации - РИА Новости, 21.01.2025
Дизайнер увидел послание в образе Меланьи Трамп на инаугурации
Дизайнер шляпы первой леди США Меланьи Трамп, в которой она присутствовала на инаугурации своего супруга - президента США, заявил, что аксессуар стал мощным... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дизайнер шляпы первой леди США Меланьи Трамп, в которой она присутствовала на инаугурации своего супруга - президента США, заявил, что аксессуар стал мощным визуальным посланием, отражающим переход к более консервативным ценностям, в то время как в сети головной убор супруги президента стал объектом активных обсуждений и множества мемов. Шляпа Меланьи Трамп - творение дизайнера Эрика Джавитса, которое отражает "вдумчивое высказывание" первой леди США о себе, сказал дизайнер в эфире телеканала ABC News. "Это время некоторой сдержанности, и действительно своего рода поворотный момент к более консервативным ценностям... Я думаю, что она думала о протоколе и выглядела очень элегантно и очень просто в некотором смысле... Это было очень мощным визуальным посланием", - пояснил дизайнер. Образ первой леди на инаугурационных мероприятиях активно обсуждался в соцсетях по всему миру и стал объектом множества мемов. Их авторы вдохновились не только визуальной составляющей образа Меланьи, которую сравнили с персонажами кино и мультфильмов, но и моментом, когда Трамп, желающий поцеловать супругу, не смог дотянуться до её лица из-за широких полей шляпы. Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994771027.html
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в мире, сша, меланья трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Меланья Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Дизайнер увидел послание в образе Меланьи Трамп на инаугурации
Дизайнер назвал шляпу Меланьи Трамп символом перехода к консервативным ценностям
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дизайнер шляпы первой леди США Меланьи Трамп, в которой она присутствовала на инаугурации своего супруга - президента США, заявил, что аксессуар стал мощным визуальным посланием, отражающим переход к более консервативным ценностям, в то время как в сети головной убор супруги президента стал объектом активных обсуждений и множества мемов.
Шляпа Меланьи Трамп
- творение дизайнера Эрика Джавитса, которое отражает "вдумчивое высказывание" первой леди США
о себе, сказал дизайнер в эфире телеканала ABC News.
"Это время некоторой сдержанности, и действительно своего рода поворотный момент к более консервативным ценностям... Я думаю, что она думала о протоколе и выглядела очень элегантно и очень просто в некотором смысле... Это было очень мощным визуальным посланием", - пояснил дизайнер.
Образ первой леди на инаугурационных мероприятиях активно обсуждался в соцсетях по всему миру и стал объектом множества мемов. Их авторы вдохновились не только визуальной составляющей образа Меланьи, которую сравнили с персонажами кино и мультфильмов, но и моментом, когда Трамп, желающий поцеловать супругу, не смог дотянуться до её лица из-за широких полей шляпы.
Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.